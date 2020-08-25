Прогноз погоди на 26 серпня: Україну чекає повернення сухого та спекотного літа
Погода в Україні у середу, 26 серпня, буде сухою та теплою. Спека поволі повертається, а осінні мотиви, що вже пробиралися в країну, витіснить літнє сонце.
Температура повітря буде помірною на Заході та Півночі й сягатиме +25 градусів, переконує українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.
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Не сумуйте, осінь ще вовтузиться, пакуючи валізи, а ми ще не просто погріємося, а й встигнемо знову побурчати на спеку,
– зазначає вона.
Приміром, на Півдні, Сході та в більшості центральних областей, окрім Вінницької, буде дуже тепло, до спеки, – +25…+30 градусів.
Найспекотніше 26 серпня буде на Луганщині, там повітря прогріється до +29…+31 градуса.
Значно прохолодніше поки буде на Київщині та Сумщині. Там стовпчики термометрів піднімуться максимум до +22…+24 градусів.
Вітер буде північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.
У Києві 26-го серпня без опадів, але не надто спекотно: +22…+24 градуси. За словами Діденко, більш спекотною погода у столиці буде вихідними, 29 – 30 серпня.
Погода у містах України в середу, 26 серпня:
Ужгород – +25...+27
Львів – +24…+26
Івано-Франківськ – +24…+26
Тернопіль – +23…+25
Чернівці – +24...+26
Хмельницький – +23...+25
Луцьк – +23…+25
Рівне – +23…+25
Житомир – +23…+25
Вінниця – +23…+25
Одеса – +28…+30
Миколаїв – +28…+30
Херсон – +28…+30
Сімферополь – +28…+30
Кропивницький – +25…+27
Черкаси – +24…+26
Чернігів – +23…+25
Суми – +22…+24
Полтава – +23…+25
Дніпро – +25…+27
Запоріжжя – +27…+29
Донецьк – +28…+30
Луганськ – +29…+31
Харків – +25…+27
Київ – +22…+24