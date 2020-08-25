Погода в Україні у середу, 26 серпня, буде сухою та теплою. Спека поволі повертається, а осінні мотиви, що вже пробиралися в країну, витіснить літнє сонце.

Температура повітря буде помірною на Заході та Півночі й сягатиме +25 градусів, переконує українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

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Не сумуйте, осінь ще вовтузиться, пакуючи валізи, а ми ще не просто погріємося, а й встигнемо знову побурчати на спеку,

– зазначає вона.

Приміром, на Півдні, Сході та в більшості центральних областей, окрім Вінницької, буде дуже тепло, до спеки, – +25…+30 градусів.

Найспекотніше 26 серпня буде на Луганщині, там повітря прогріється до +29…+31 градуса.

Значно прохолодніше поки буде на Київщині та Сумщині. Там стовпчики термометрів піднімуться максимум до +22…+24 градусів.

Вітер буде північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

У Києві 26-го серпня без опадів, але не надто спекотно: +22…+24 градуси. За словами Діденко, більш спекотною погода у столиці буде вихідними, 29 – 30 серпня.

Погода у містах України в середу, 26 серпня:

Ужгород – +25...+27

Львів – +24…+26

Івано-Франківськ – +24…+26

Тернопіль – +23…+25

Чернівці – +24...+26

Хмельницький – +23...+25

Луцьк – +23…+25

Рівне – +23…+25

Житомир – +23…+25

Вінниця – +23…+25

Одеса – +28…+30

Миколаїв – +28…+30

Херсон – +28…+30

Сімферополь – +28…+30

Кропивницький – +25…+27

Черкаси – +24…+26

Чернігів – +23…+25

Суми – +22…+24

Полтава – +23…+25

Дніпро – +25…+27

Запоріжжя – +27…+29

Донецьк – +28…+30

Луганськ – +29…+31

Харків – +25…+27

Київ – +22…+24



Прогноз погоди на середу, 26 серпня, від Укргідрометцентру