Прогноз погоди на 26 вересня: в Україну сунуть дощі, похолодання та штормові вітри
Погода в Україні у суботу, 26 вересня, буде ще теплою та сонячною у східних, південних та центральних регіонах. Натомість на Захід вже сунуть дощі, похолодання та штормові вітри.
Найтепліше буде на Півдні та Сході України. На Миколаївщині, Херсонщині та Харківщині стовпчики термометра піднімуться до +26...+28 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Водночас у західні області України прийде похолодання, дощі та сильний поривчастий вітер. Температура повітря не перевищуватиме +23...+24 градусів. А на Закарпатті буде найпрохолодніше – всього +18...+20 градусів.
Сильний штормовий південно-східний вітер розганятиме повітря, розсіюватиме дими, проте одночасно може бути небезпечно,
– попереджає українська синоптикиня Наталка Діденко.
У Києві в суботу буде сильний, до штормових поривів, вітер південно-східного напрямку. Без дощу, але вже з хмарами. Вдень – +24...+26 градусів.
Температура повітря в містах України у суботу, 26 вересня:
Ужгород – +18…+20
Львів – +20…+22
Івано-Франківськ – +20…+22
Тернопіль – +21…+23
Чернівці – +22…+24
Хмельницький – +22…+24
Луцьк – +22…+24
Рівне – +23…+25
Житомир – +25…+27
Вінниця – +23…+25
Одеса – +24…+26
Миколаїв – +26…+28
Херсон – +26…+28
Сімферополь – +24…+26
Кропивницький – +26…+28
Черкаси – +25…+27
Чернігів – +24…+26
Суми – +24…+26
Полтава – +25…+27
Дніпро – +26…+28
Запоріжжя – +26…+28
Донецьк – +25…+27
Луганськ – +25…+27
Харків – +26…+28
Київ – +24…+26