Погода в Україні у суботу, 26 вересня, буде ще теплою та сонячною у східних, південних та центральних регіонах. Натомість на Захід вже сунуть дощі, похолодання та штормові вітри.

Найтепліше буде на Півдні та Сході України. На Миколаївщині, Херсонщині та Харківщині стовпчики термометра піднімуться до +26...+28 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Водночас у західні області України прийде похолодання, дощі та сильний поривчастий вітер. Температура повітря не перевищуватиме +23...+24 градусів. А на Закарпатті буде найпрохолодніше – всього +18...+20 градусів.

Сильний штормовий південно-східний вітер розганятиме повітря, розсіюватиме дими, проте одночасно може бути небезпечно,

– попереджає українська синоптикиня Наталка Діденко.

У Києві в суботу буде сильний, до штормових поривів, вітер південно-східного напрямку. Без дощу, але вже з хмарами. Вдень – +24...+26 градусів.

Температура повітря в містах України у суботу, 26 вересня:

Ужгород – +18…+20

Львів – +20…+22

Івано-Франківськ – +20…+22

Тернопіль – +21…+23

Чернівці – +22…+24

Хмельницький – +22…+24

Луцьк – +22…+24

Рівне – +23…+25

Житомир – +25…+27

Вінниця – +23…+25

Одеса – +24…+26

Миколаїв – +26…+28

Херсон – +26…+28

Сімферополь – +24…+26

Кропивницький – +26…+28

Черкаси – +25…+27

Чернігів – +24…+26

Суми – +24…+26

Полтава – +25…+27

Дніпро – +26…+28

Запоріжжя – +26…+28

Донецьк – +25…+27

Луганськ – +25…+27

Харків – +26…+28

Київ – +24…+26



Прогноз погоди в Україні 26 вересня від Укргідрометцентру