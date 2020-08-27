Погода в Україні у п'ятницю, 28 серпня, буде прохолодною та подекуди дощовою. Зокрема, в східних та північно-східних регіонах можливі дощі.

На крайній півночі України стовпчики термометра не піднімуться вище +18...+22 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Найтепліше буде на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині. Температура повітря тут все ще затримається на рівні +27...+29 градусів.

Більшість території України завдяки антициклону належатиме сухій погоді. Дощі завтра лише зачіпатимуть північні райони та північний схід,

– розповіла українська синоптикиня Наталка Діденко.

У Києві в п'ятницю, 28 серпня, дощі малоймовірні. Температура повітря буде невисокою – близько +22 градусів.

Погода у містах України в п'ятницю, 28 серпня:

Ужгород – +23...+25

Львів – +22…+24

Івано-Франківськ – +21…+23

Тернопіль – +21…+23

Чернівці – +22...+24

Хмельницький – +22...+24

Луцьк – +21…+23

Рівне – +21…+23

Житомир – +20…+22

Вінниця – +23…+25

Одеса – +27…+29

Миколаїв – +27…+29

Херсон – +26…+28

Сімферополь – +27…+29

Кропивницький – +23…+25

Черкаси – +22…+24

Чернігів – +20…+22

Суми – +19…+21

Полтава – +22…+24

Дніпро – +23…+25

Запоріжжя – +26…+28

Донецьк – +23…+25

Луганськ – +23…+25

Харків – +22…+24

Київ – +20…+22



Прогноз погоди на п'ятницю, 28 серпня, від Укргідрометцентру