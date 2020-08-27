Прогноз погоди на 28 серпня: в Україні буде прохолодно, на Сході дощитиме
Погода в Україні у п'ятницю, 28 серпня, буде прохолодною та подекуди дощовою. Зокрема, в східних та північно-східних регіонах можливі дощі.
На крайній півночі України стовпчики термометра не піднімуться вище +18...+22 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Найтепліше буде на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині. Температура повітря тут все ще затримається на рівні +27...+29 градусів.
Більшість території України завдяки антициклону належатиме сухій погоді. Дощі завтра лише зачіпатимуть північні райони та північний схід,
– розповіла українська синоптикиня Наталка Діденко.
У Києві в п'ятницю, 28 серпня, дощі малоймовірні. Температура повітря буде невисокою – близько +22 градусів.
Погода у містах України в п'ятницю, 28 серпня:
Ужгород – +23...+25
Львів – +22…+24
Івано-Франківськ – +21…+23
Тернопіль – +21…+23
Чернівці – +22...+24
Хмельницький – +22...+24
Луцьк – +21…+23
Рівне – +21…+23
Житомир – +20…+22
Вінниця – +23…+25
Одеса – +27…+29
Миколаїв – +27…+29
Херсон – +26…+28
Сімферополь – +27…+29
Кропивницький – +23…+25
Черкаси – +22…+24
Чернігів – +20…+22
Суми – +19…+21
Полтава – +22…+24
Дніпро – +23…+25
Запоріжжя – +26…+28
Донецьк – +23…+25
Луганськ – +23…+25
Харків – +22…+24
Київ – +20…+22
Прогноз погоди на п'ятницю, 28 серпня, від Укргідрометцентру