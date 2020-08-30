Максимальна температура буде у межах +33…+35 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Цікаво У більшості регіонів України оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки: карта

На Західній Україні протягом 31 серпня спостерігатиметься мінлива хмарність. Синоптики прогнозують +29...+31 градус. Опадів не очікується. Схід нашої країни також буде насолоджуватися сонцем та теплом. Температура повітря триматиметься на рівні +31...+33 градусів.

На Півночі України трохи прохолодніше – +30...+32 градусів. Сонце там інколи ховатиметься за хмарами, однак опадів не прогнозують. На Півдні стовпчики термометрів покажуть +33...+35 градусів.

У Києві буде сухо та малохмарно, +31...+33 градусів.