Прогноз погоди на 31 серпня: в Україні буде спекотно в останній день літа
Погода в Україні 31 серпня буде по-літньому теплою та сонячною. Лише на Західній Україні синоптики прогнозують невелику хмарність.
Максимальна температура буде у межах +33…+35 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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На Західній Україні протягом 31 серпня спостерігатиметься мінлива хмарність. Синоптики прогнозують +29...+31 градус. Опадів не очікується. Схід нашої країни також буде насолоджуватися сонцем та теплом. Температура повітря триматиметься на рівні +31...+33 градусів.
На Півночі України трохи прохолодніше – +30...+32 градусів. Сонце там інколи ховатиметься за хмарами, однак опадів не прогнозують. На Півдні стовпчики термометрів покажуть +33...+35 градусів.
У Києві буде сухо та малохмарно, +31...+33 градусів.
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Температура повітря в містах України у понеділок, 31 серпня:
Ужгород – +29...+31
Львів – +25…+27
Івано-Франківськ – +29...+31
Тернопіль – +29...+31
Чернівці – +31...+33
Хмельницький – +31...+33
Луцьк – +25…+27
Рівне – +29...+31
Житомир – +31...+33
Вінниця – +31...+33
Одеса – +29…+31
Миколаїв – +33…+35
Херсон – +33…+35
Сімферополь – +31...+33
Кропивницький – +33…+35
Черкаси – +31...+33
Чернігів – +30…+32
Суми – +29…+31
Полтава – +31...+33
Дніпро – +33…+35
Запоріжжя – +33…+35
Донецьк – +31...+33
Луганськ – +31...+33
Харків – +31...+33
Київ – +31...+33
Прогноз погоди в Україні на понеділок, 31 серпня / Фото Укргідрометцентру