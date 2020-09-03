Прогноз погоди на 4 вересня: на Заході буде сонячно, а решту регіонів накриють зливи та грози
Погода в Україні у четвер, 4 вересня, буде кардинально різною на Заході та на Сході. На Західній Україні буде прохолодно, але сонце інколи виходитиме з-за хмар. Натомість Схід нашої країни потерпатиме від злив та гроз.
Загалом температура повітря в Україні на Сході триматиметься на рівні +28...+30 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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На Західній Україні протягом 4 вересня сонце лише зрідка ховатиметься за хмарами. Водночас температура становитиме +21...+23 градуси. Схід нашої країни тим часом насолоджуватиметься теплом, але погода буде вологою та дощовою. Температура повітря триматиметься на рівні +28...+30 градусів.
На Півночі України сонця не буде видно за дощовими хмарами. Вдень синоптики прогнозують дощі, а повітря прогріється до +23...+25 градуси. На Півдні стовпчики термометрів покажуть +28...+30 градусів.
У Києві буде сухо та малохмарно, +20...+22 градусів.
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Температура повітря в містах України у п'ятницю, 4 вересня:
Ужгород – +22…+24
Львів – +20…+22
Івано-Франківськ – +21...+23
Тернопіль – +21...+23
Чернівці – +21...+23
Хмельницький – +21...+23
Луцьк – +20…+22
Рівне – +20…+22
Житомир – +22…+24
Вінниця – +24…+26
Одеса – +26…+28
Миколаїв – +27…+29
Херсон – +28…+30
Сімферополь – +27…+29
Кропивницький – +25…+27
Черкаси – +24…+26
Чернігів – +23…+25
Суми – +23…+25
Полтава – +25…+27
Дніпро – +28…+30
Запоріжжя – +28…+30
Донецьк – +28…+30
Луганськ – +28…+30
Харків – +28…+30
Київ – +20…+22
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 4 вересня / Фото Укргідрометцентру