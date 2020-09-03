Загалом температура повітря в Україні на Сході триматиметься на рівні +28...+30 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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На Західній Україні протягом 4 вересня сонце лише зрідка ховатиметься за хмарами. Водночас температура становитиме +21...+23 градуси. Схід нашої країни тим часом насолоджуватиметься теплом, але погода буде вологою та дощовою. Температура повітря триматиметься на рівні +28...+30 градусів.

На Півночі України сонця не буде видно за дощовими хмарами. Вдень синоптики прогнозують дощі, а повітря прогріється до +23...+25 градуси. На Півдні стовпчики термометрів покажуть +28...+30 градусів.

У Києві буде сухо та малохмарно, +20...+22 градусів.