В Україні триває бабине літо. Тепла погода затримається до кінця вересня. Щоправда, її трохи зіпсує дощ, який накриє області наприкінці місяця. У жовтні температурні позначки теж будуть доволі високими.

Про це в коментарі 24 каналу розповів народний синоптик Леонід Горбань.

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За його словами, майже до кінця вересня температура протримається на рівні +23…+24 градусів.

У деякі дні на Полтавщині, а також на Сході повітря прогріється навіть на кілька градусів вище – до +23…+25 градусів.

Дощі у вересні слід чекати з 26 вересня. Опади будуть доволі сильними та продовжаться навіть у жовтні.

Бабине літо у жовтні

Уже в жовтні температура дещо знизиться. При чому відразу: з перших чисел місяця. Втім, стовпчики термометрів завмиратимуть на позначках у +15…+17 градусів. Така тепла погода протриває фактично до кінця жовтня.

У 20-тих числах жовтня погода різко зміниться: температура повітря знизиться до +13…+14 градусів. З 25 жовтня вона впаде ще більше: до +9…+11 градусів.

Дощі ж слід очікувати 1, 2 11, 14, 18, 27 та 28 жовтня.