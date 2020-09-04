Погода в Україні у суботу, 5 вересня, буде помірно теплою. У більшості українських областей буде сонячно та без опадів, проте жителям центральних та південних регіонів синоптики обіцяють дощі.

Загалом температура повітря в Україні коливатиметься від +23 до +28 градусів. Про це інформує Укргідрометцентр.

До теми Перші дні вересня потішать спекою: прогноз синоптика на осінь

Найтепліше буде у східних регіонах країни: там стовпчики термометрів піднімуться до +26...+28. Менш тепла погода чекає на жителів Волинської області та Сумщини. Тут найхолодніше в Україні – +22...+24.

Щодо опадів, то парасольки знадобляться мешканцям Півдня, а також Донеччини, Запоріжжя, Черкащини, Полтавської, Дніпропетровській та Кіровоградської областей. На решті територій дощі не прогнозують.

Щодо Києва, то тут 5 вересня буде достатньо тепло – +23...+25 градусів та без опадів.

5 вересня найбільша ймовірність дощів і навіть злив із грозами очікується у південній частині України. Грози можуть супроводжуватися шквалами. Тому будьте обережними, особливо в прибережній зоні,

– написала синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці.

Температура повітря в містах України у суботу, 5 вересня: