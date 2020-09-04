Прогноз погоди на 5 вересня: в Україні – сонячно, проте Південь та Центр накриє дощами
Погода в Україні у суботу, 5 вересня, буде помірно теплою. У більшості українських областей буде сонячно та без опадів, проте жителям центральних та південних регіонів синоптики обіцяють дощі.
Загалом температура повітря в Україні коливатиметься від +23 до +28 градусів. Про це інформує Укргідрометцентр.
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Найтепліше буде у східних регіонах країни: там стовпчики термометрів піднімуться до +26...+28. Менш тепла погода чекає на жителів Волинської області та Сумщини. Тут найхолодніше в Україні – +22...+24.
Щодо опадів, то парасольки знадобляться мешканцям Півдня, а також Донеччини, Запоріжжя, Черкащини, Полтавської, Дніпропетровській та Кіровоградської областей. На решті територій дощі не прогнозують.
Щодо Києва, то тут 5 вересня буде достатньо тепло – +23...+25 градусів та без опадів.
5 вересня найбільша ймовірність дощів і навіть злив із грозами очікується у південній частині України. Грози можуть супроводжуватися шквалами. Тому будьте обережними, особливо в прибережній зоні,
– написала синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці.
Ужгород – +24…+26
Львів – +23…+25
Івано-Франківськ – +23...+25
Тернопіль – +23...+25
Чернівці – +23...+25
Хмельницький – +23...+25
Луцьк – +22…+24
Рівне – +22…+24
Житомир – +23…+25
Вінниця – +23…+25
Одеса – +23…+25
Миколаїв – +24…+26
Херсон – +24…+26
Сімферополь – +23…+25
Кропивницький – +24…+26
Черкаси – +23…+25
Чернігів – +23…+25
Суми – +23…+25
Полтава – +24…+26
Дніпро – +26…+28
Запоріжжя – +25…+27
Донецьк – +26…+28
Луганськ – +26…+28
Харків – +25…+27
Київ – +23…+25
Прогноз погоди в Україні на суботу, 5 вересня / Фото Укргідрометцентру