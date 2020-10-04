Прогноз погоди на 5 жовтня: Захід накриють грози, а в інших областях буде сонячно і тепло
Погода в Україні в понеділок, 5 жовтня, буде сонячною та теплою на всіх територіях, окрім західних областей. Там дощитиме і вдень, і вночі. Подекуди обіцяють грози.
Температура повітря потішить українців майже літнім теплом. Середня добова температура завтра становитиме +19… +24 градуси. Про це повідомляє українська синоптикиня Наталя Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.
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Жителям західних областей краще не виходити з дому без парасольки. Грози прогнозують на Закарпатті, а також у Львівській, Волинській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській та Рівненській областях. Температура повітря прогріється до комфортних +21...+23 градусів.
У Києві понеділок також буде теплим, денна температура повітря коливатиметься близько +20 градусів. Дощів не передбачається,
– повідомляє Діденко.
Температура повітря у містах України у понеділок, 5 жовтня:
Ужгород – +22…+24
Львів – +21…+23
Івано-Франківськ – +22…+24
Тернопіль – +21…+23
Чернівці – +21…+23
Хмельницький – +21…+23
Луцьк – +21…+23
Рівне – +20…+22
Житомир – +11…+23
Вінниця – +21…+23
Одеса – +20…+22
Миколаїв – +21…+23
Херсон – +21…+23
Сімферополь – +21…+23
Кропивницький – +10…+22
Черкаси – +20…+22
Чернігів – +20…+22
Суми – +20…+22
Полтава – +21…+23
Дніпро – +21…+23
Запоріжжя – +21…+23
Донецьк – +21…+23
Луганськ – +21…+23
Харків – +21…+23
Київ – + 19...+21.
Прогноз погоди на понеділок, 5 жовтня, від Укргідрометцентру