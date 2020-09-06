Погода в Україні в понеділок, 7 вересня, буде переважно сухою, теплою та сонячною. Водночас на західні та північні регіони насуваються дощі та значне похолодання.

Найтепліше буде на Харківщині, Одещині та Херсонщині. Там стовпчики термометра піднімуться до +28...+30 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Найпрохолодніше буде на Півночі України. Зокрема, на Волині та Львівщині температура повітря вдень не перевищить +18...+21 градуса.

Нічна температура повітря в Карпатах може опускатися до +4...+7 градусів. Любителям ночівлі у наметах варто звернути на це увагу,

– попереджає українська синоптикиня Наталка Діденко.

У Києві понеділок обіцяє бути сухим та навіть спекотним, вдень до +27...+29 градусів. Проте вже в ніч проти вівторка столицею пройде атмосферний фронт із дощами, який знизить денну температуру повітря до +20...+22 градусів.

Температура повітря в містах України у понеділок, 7 вересня:

Ужгород – +26…+28

Львів – +19…+21

Івано-Франківськ – +24...+26

Тернопіль – +24...+26

Чернівці – +26...+28

Хмельницький – +26...+28

Луцьк – +18…+20

Рівне – +19…+21

Житомир – +26…+28

Вінниця – +27…+29

Одеса – +26…+28

Миколаїв – +27…+29

Херсон – ++27…+29

Сімферополь – +27…+29

Кропивницький – +28…+30

Черкаси – +27…+29

Чернігів – +27…+29

Суми – +27…+29

Полтава – +27…+29

Дніпро – +28…+30

Запоріжжя – +27…+29

Донецьк – +27…+29

Луганськ – +27…+29

Харків – +28…+30

Київ – +27…+29



Прогноз погоди в Україні на понеділок, 7 вересня від Укргідрометцентру