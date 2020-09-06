Прогноз погоди на 7 вересня: в Україну сунуть грози та вітри, на Сході та Півдні – літо та спека
Погода в Україні в понеділок, 7 вересня, буде переважно сухою, теплою та сонячною. Водночас на західні та північні регіони насуваються дощі та значне похолодання.
Найтепліше буде на Харківщині, Одещині та Херсонщині. Там стовпчики термометра піднімуться до +28...+30 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Найпрохолодніше буде на Півночі України. Зокрема, на Волині та Львівщині температура повітря вдень не перевищить +18...+21 градуса.
Нічна температура повітря в Карпатах може опускатися до +4...+7 градусів. Любителям ночівлі у наметах варто звернути на це увагу,
– попереджає українська синоптикиня Наталка Діденко.
У Києві понеділок обіцяє бути сухим та навіть спекотним, вдень до +27...+29 градусів. Проте вже в ніч проти вівторка столицею пройде атмосферний фронт із дощами, який знизить денну температуру повітря до +20...+22 градусів.
Температура повітря в містах України у понеділок, 7 вересня:
Ужгород – +26…+28
Львів – +19…+21
Івано-Франківськ – +24...+26
Тернопіль – +24...+26
Чернівці – +26...+28
Хмельницький – +26...+28
Луцьк – +18…+20
Рівне – +19…+21
Житомир – +26…+28
Вінниця – +27…+29
Одеса – +26…+28
Миколаїв – +27…+29
Херсон – ++27…+29
Сімферополь – +27…+29
Кропивницький – +28…+30
Черкаси – +27…+29
Чернігів – +27…+29
Суми – +27…+29
Полтава – +27…+29
Дніпро – +28…+30
Запоріжжя – +27…+29
Донецьк – +27…+29
Луганськ – +27…+29
Харків – +28…+30
Київ – +27…+29
Прогноз погоди в Україні на понеділок, 7 вересня від Укргідрометцентру