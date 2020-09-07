Погода в Україні у вівторок, 8 вересня, буде вже прохолоднішою, проте сонячною. Парасольки все-таки доведеться прихопити з собою жителям кількох центральних та північно-східних областей.

Найменше повітря прогріється на Заході. Там, незважаючи на суху та сонячну погоду, стовпчики термометрів підіймуться не вище +19...+22 градусів. Про це інформує Укргідрометцентр.

Читайте також Якою буде погода у вересні: прогноз від синоптиків

Найбільш спекотно – на Сході та Півдні. Там температура повітря сягне +26...+29 градусів.



Щодо опадів, то більшість регіонів України, як обіцяють синоптики, дощі оминуть. Лише на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Полтавщині та у Черкаській та Кіровоградській областях можуть пройти дощі з грозами.

У Києві опадів не прогнозують.

Температура повітря у вівторок знизиться і становитиме в столиці +20...+22 градуси, прихопіть щось з довшим рукавом. Потім у Києві потепліє, у п'ятницю знову похолодає, а вихідними буде комфортно, +23….+25 градусів,

– написала синоптикиня Наталка Діденко.

Температура повітря в містах України у вівторок, 8 вересня:

Ужгород – +22…+24

Львів – +18…+20

Івано-Франківськ – +20...+22

Тернопіль – +19...+21

Чернівці – +20...+22

Хмельницький – +20...+22

Луцьк – +19…+21

Рівне – +19…+21

Житомир – +21…+23

Вінниця – +23…+25

Одеса – +26…+28

Миколаїв – +26…+28

Херсон – +27…+29

Сімферополь – +26…+28

Кропивницький – +23…+25

Черкаси – +22…+24

Чернігів – +19…+21

Суми – +20…+22

Полтава – +21…+23

Дніпро – +26…+28

Запоріжжя – +27…+29

Донецьк – +27…+29

Луганськ – +27…+29

Харків – +26…+28

Київ – +20…+22

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 8 вересня від Укргідрометцентру