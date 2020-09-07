Прогноз погоди на 8 вересня: в Україні переважно сонячно, лише у Центрі та на Півночі дощитиме
Погода в Україні у вівторок, 8 вересня, буде вже прохолоднішою, проте сонячною. Парасольки все-таки доведеться прихопити з собою жителям кількох центральних та північно-східних областей.
Найменше повітря прогріється на Заході. Там, незважаючи на суху та сонячну погоду, стовпчики термометрів підіймуться не вище +19...+22 градусів. Про це інформує Укргідрометцентр.
Читайте також Якою буде погода у вересні: прогноз від синоптиків
Найбільш спекотно – на Сході та Півдні. Там температура повітря сягне +26...+29 градусів.
Щодо опадів, то більшість регіонів України, як обіцяють синоптики, дощі оминуть. Лише на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Полтавщині та у Черкаській та Кіровоградській областях можуть пройти дощі з грозами.
У Києві опадів не прогнозують.
Температура повітря у вівторок знизиться і становитиме в столиці +20...+22 градуси, прихопіть щось з довшим рукавом. Потім у Києві потепліє, у п'ятницю знову похолодає, а вихідними буде комфортно, +23….+25 градусів,
– написала синоптикиня Наталка Діденко.
Температура повітря в містах України у вівторок, 8 вересня:
Ужгород – +22…+24
Львів – +18…+20
Івано-Франківськ – +20...+22
Тернопіль – +19...+21
Чернівці – +20...+22
Хмельницький – +20...+22
Луцьк – +19…+21
Рівне – +19…+21
Житомир – +21…+23
Вінниця – +23…+25
Одеса – +26…+28
Миколаїв – +26…+28
Херсон – +27…+29
Сімферополь – +26…+28
Кропивницький – +23…+25
Черкаси – +22…+24
Чернігів – +19…+21
Суми – +20…+22
Полтава – +21…+23
Дніпро – +26…+28
Запоріжжя – +27…+29
Донецьк – +27…+29
Луганськ – +27…+29
Харків – +26…+28
Київ – +20…+22
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 8 вересня від Укргідрометцентру