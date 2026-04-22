Циклон принесе дощі і сніг, але подекуди – підвищення до +17: яка погода буде до кінця квітня

Наприкінці тижня на території України синоптики прогнозують опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Суттєвих змін погода не зазнає і наступного тижня.

Про це розповів представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі для РБК-Україна.

Чи буде покращення погоди?

Синоптик пояснив, що 24 – 25 квітня зберігатиметься вплив атмосферних фронтів циклону, розташованого на північний схід від України. Через це періодично йтимуть дощі, у північно-східній частині можливий мокрий сніг.

Зокрема, такі опади у вигляді мокрого снігу можуть зачепити Чернігівську та Сумську області. Лише 24 квітня на Правобережжі, а 25 квітня – у південних областях здебільшого переважатиме погода без істотних опадів.

Надалі погоду в Україні визначатиме новий циклон, який надходитиме з північного сходу. За попередніми прогнозами з 26 по 30 квітня у більшості областей утримаються дощі, лише подекуди прогнозують сухі умови.

Температура повітря вночі становитиме від 1 до 8 градусів тепла. Удень стовпчики термометрів підвищаться і показники становитимуть від 8 до 14 градусів тепла, проте подекуди синоптики передбачають ще вищі значення.

У південній і південно-східній частинах в окремі дні, за його словами, денні максимуми можуть підвищуватися до 17 градусів тепла, але температурна ситуація здебільшого залежатиме від руху повітряних потоків.

