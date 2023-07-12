У четвер майже по всій території України очікується мінлива хмарність. Жителям кількох областей варто подбати про парасольки.
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Де в Україні дощитиме 13 липня
На Заході, Житомирщині та Вінниччині синоптики прогнозують у четвер дощі з грозами. Також в регіонах ймовірний град зі шквалами до 15 – 20 метрів за секунду. А Закарпаття та Прикарпаття накриють значні дощі. На решті території нашої держави не очікуються опади.
Попередження від синоптиків / Карта Укргідрометцентру
Температура на Заході та Сході становитиме +22…+27. На Півночі буде трохи тепліше – +25…+29. А на Півдні буде значно спекотніше. Там стовпчики термометрів показуватимуть +28…+31. В Одеській області температура може піднятися до +35.
Вітер буде південно-західним та північно-західним. Його швидкість становитиме 7 – 12 метрів за секунду.
Температура в обласних центрах України
- Київ – +29...+31
- Ужгород – +24...+26
- Львів – +23...+25
- Івано-Франківськ – +23...+25
- Тернопіль – +24...+26
- Чернівці – +25...+27
- Хмельницький – +25...+27
- Луцьк – +25...+27
- Рівне – +24...+26
- Житомир – +28...+30
- Вінниця – +28...+30
- Одеса – +30...+32
- Миколаїв – +28...+30
- Херсон – +28...+30
- Сімферополь – +28...+30
- Кропивницький – +30...+32
- Черкаси – +28...+30
- Чернігів – +27...+29
- Суми – +25...+27
- Полтава – +26...+28
- Дніпро – +27...+29
- Запоріжжя – +28...+30
- Донецьк – +25...+26
- Луганськ – +23...+25
- Харків – +24...+26
Прогноз погоди на 13 липня / Карта Укргідрометцентру