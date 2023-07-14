В суботу по всій Україні очікується мінлива хмарність. Вітер змінить свій напрямок. Він буде південно-західним зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

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Де очікувати опади 15 липня

На Сході будуть короткочасні літні дощі. Також у Харківській, Донецькій та Луганській областях можливі грози. На решті території України опади не очікуються через антициклональну повітряну масу, яка поширюється з південної частини Заходу.

Стовпчики термометрів майже по всій Україні у середньому показуватимуть +23…+28. Однак на Закарпатті буде спекотно. Там денна температура може піднятися до +30. На Півдні теж очікується спека. У південних областях буде до +31.

Температура в обласних центрах України

Київ – +25...+27

Ужгород – +29...+31

Львів – +26...+28

Івано-Франківськ – +26...+28

Тернопіль – +26...+28

Чернівці – +26...+28

Хмельницький – +25...+27

Луцьк – +26...+28

Рівне – +25...+27

Житомир – +25...+27

Вінниця – +26...+28

Одеса – +28...+30

Миколаїв – +28...+30

Херсон – +29...+31

Сімферополь – +29...+31

Кропивницький – +27...+29

Черкаси – +26...+28

Чернігів – +25...+27

Суми – +24...+26

Полтава – +25...+27

Дніпро – +25...+27

Запоріжжя – +27...+29

Донецьк – +24...+26

Луганськ – +22...+24

Харків – +24...+26



Прогноз погоди на 15 липня / Карта Укргідрометцентру