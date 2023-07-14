В суботу по всій Україні очікується мінлива хмарність. Вітер змінить свій напрямок. Він буде південно-західним зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Читайте також Дощі залиють буквально всю Україну: чи чекати на сонячні вихідні
Де очікувати опади 15 липня
На Сході будуть короткочасні літні дощі. Також у Харківській, Донецькій та Луганській областях можливі грози. На решті території України опади не очікуються через антициклональну повітряну масу, яка поширюється з південної частини Заходу.
Стовпчики термометрів майже по всій Україні у середньому показуватимуть +23…+28. Однак на Закарпатті буде спекотно. Там денна температура може піднятися до +30. На Півдні теж очікується спека. У південних областях буде до +31.
Температура в обласних центрах України
- Київ – +25...+27
- Ужгород – +29...+31
- Львів – +26...+28
- Івано-Франківськ – +26...+28
- Тернопіль – +26...+28
- Чернівці – +26...+28
- Хмельницький – +25...+27
- Луцьк – +26...+28
- Рівне – +25...+27
- Житомир – +25...+27
- Вінниця – +26...+28
- Одеса – +28...+30
- Миколаїв – +28...+30
- Херсон – +29...+31
- Сімферополь – +29...+31
- Кропивницький – +27...+29
- Черкаси – +26...+28
- Чернігів – +25...+27
- Суми – +24...+26
- Полтава – +25...+27
- Дніпро – +25...+27
- Запоріжжя – +27...+29
- Донецьк – +24...+26
- Луганськ – +22...+24
- Харків – +24...+26
Прогноз погоди на 15 липня / Карта Укргідрометцентру