Синоптики попередили про небезпеку: яку погоду чекати найближчими днями

Найближчими днями в Україні погодні умови залишатимуться складними. Очікується хмарна, дощова та подекуди вітряна погода.

Про це у коментарі 24 Каналу зауважив Іван Семиліт, синоптик Українського гідрометеорологічного центру.

Яку погоду в Україні чекати найближчими днями?

За словами синоптика, на погоду в Україні цими днями впливатиме циклон, що переміщуватиметься з Карпат на Азовське море.

У вівторок, 21 квітня, очікується прохолодна та дощова погода майже на усій території України, зокрема на Прикарпатті, Закарпатті, Півдні та південному сході. Температура вночі коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла. Однак у північних регіонах та Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях очікуються заморозки в повітрі 0 – 3 градуси тепла. Денні показники сягатимуть 7 – 12 градусів тепла.

Вітер буде переважно північний зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду. Тоді як у Південних областях можливі пориви до 15 – 20 метрів на секунду.

У середу, 22 квітня, через підвищення тиску із заходу хмарності стане менше, а у більшості областей опади припиняться. Лише на південному сході вночі пройде невеликий дощ – це, каже синоптик, будуть залишки циклону, що відходить.

Втім, зменшення хмарності призведе до нічних заморозків у повітрі. У більшості областей температура коливатиметься від 0 до 3 градусів тепла. Водночас на Півдні України буде трохи тепліше – +1 – +6 градусів, проте на поверхні ґрунту прогнозують заморозки від 0 до 3 градусів тепла. Вдень сонце прогріє повітря до +9…+14 градусів.

Суха ніч на 23 квітня зміниться дощовим днем – на територію України рухатимуться атмосферні фронти. Опади очікуються на усій території, окрім південних областей.

Чи чекати українцям небезпечних явищ?

Семиліт зауважив, що впродовж наступних кількох днів в Україні зберігатимуться заморозки, які є небезпечним явищем. Через нічне промерзання поверхні ґрунту встановлюється перший рівень небезпеки (жовтий). Другий (помаранчевий) визначається, коли заморозки вже у повітрі.

Наразі в нас спостерігається небезпечне метеорологічне явище першого рівня та стихійне метеорологічне явище другого рівня небезпеки на поверхні ґрунту,

– уточнив синоптик.

Також, за його словами, 21 квітня на Півдні та 23 квітня на всій території України очікуються небезпечні пориви вітру до 15 – 20 метрів на секунду.

Чи можливі опади у вигляді снігу?