Дощі, мокрий сніг та хмарність: синоптик сказав, скільки ще триватиме негода
- Негода в Україні збережеться до 30 квітня з хмарністю, дощами та сильним вітром.
- Температура вночі буде 1 – 8 градусів тепла, вдень – 9 – 14 градусів.
Негода в Україні збережеться й упродовж наступного тижня. Хмарність, дощі та сильний вітер визначатимуть характер погоди, тоді як температурний режим суттєво не змінюватиметься.
Про це у коментарі 24 Каналу заявив синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.
Скільки ще триватиме негода в Україні?
В Укргідрометцентрі зауважили, що негода в Україні, зокрема хмарність, опади та сильний вітер, зберігатиметься в Україні щонайменше до кінця місяця – до 30 квітня погодні умови залишатимуться відносно стабільними та подібними.
Загалом наразі цей і наступний тиждень, до 30 квітня, будуть схожими один на одного,
– повідомив Семиліт.
Також він додав, що з 27 квітня періодично дощитиме, тоді як температурні показники значно не зміняться. У нічні години температура поливатиметься в межах 1 – 8 градусів тепла, а у день повітря прогріватиметься до +9 – +14.
Яка погода буде найближчими днями?
21 квітня очікуються дощова погода майже на усій території України. Температура вночі коливатиметься від 0 до 6 градусів тепла, вдень – +7 – +12.
22 квітня опадів стане менше – водночас з'являться нічні заморозки у повітрі. Стовпчики термометрів вночі показуватимуть 0 – 3 градуси, тоді як вдень сонце прогріє повітря до +9…+14 градусів.
Також синоптики попереджають про небезпечне метеорологічне явище – вітер. Пориви вітру сягатимуть до 15 – 20 метрів на секунду. Небезпека очікується 21 квітня на Півдні України і 23 квітня – на всій території України.