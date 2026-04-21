Дощі, мокрий сніг та хмарність: синоптик сказав, скільки ще триватиме негода

Негода в Україні збережеться й упродовж наступного тижня. Хмарність, дощі та сильний вітер визначатимуть характер погоди, тоді як температурний режим суттєво не змінюватиметься.

Про це у коментарі 24 Каналу заявив синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.

Скільки ще триватиме негода в Україні?

В Укргідрометцентрі зауважили, що негода в Україні, зокрема хмарність, опади та сильний вітер, зберігатиметься в Україні щонайменше до кінця місяця – до 30 квітня погодні умови залишатимуться відносно стабільними та подібними.

Загалом наразі цей і наступний тиждень, до 30 квітня, будуть схожими один на одного,

– повідомив Семиліт.

Також він додав, що з 27 квітня періодично дощитиме, тоді як температурні показники значно не зміняться. У нічні години температура поливатиметься в межах 1 – 8 градусів тепла, а у день повітря прогріватиметься до +9 – +14.

Яка погода буде найближчими днями?