Прогноз погоди на 1 січня: перший день нового року буде теплим та без опадів

У понеділок, 1 січня, на всій території України температура повітря буде плюсовою. Тільки у Східних областях подекуди можливий дощ із мокрим снігом.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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За її словами у новорічну ніч на Заході та Сході пройде невеликий дощ.

Вдень, 1 січня переважно повсюди буде сухо, лише на Чернігівщині, Київщині, Луганщині та Закарпатті можливі опади з мокрим снігом.

Так, середня денна температура повітря становитиме від +3 до +7 градусів.

"1 січня у столиці в новорічну ніч близько нуля, без істотних опадів. Вдень 1 січня у Києві, коли будемо відсипатися, якраз потепліє до +5 і можливий невеликий дощ", – підсумувала синоптик.

Прогноз погоди на понеділок, 1 січня, у містах України:

Ужгород – +4…+6

Львів – +7…+9

Івано-Франківськ – +7…+9

Тернопіль – +5…+7

Чернівці – +7…+9

Хмельницький – +5…+7

Луцьк – +5…+7

Рівне – +5…+7

Житомир – +4…+6

Вінниця – +4…+6

Одеса – +7…+9

Миколаїв – +5…+7

Херсон – +4…+6

Сімферополь – +7…+9

Кропивницький – +4…+6

Черкаси – +4…+6

Чернігів – +2…+4

Суми – 0…+2

Полтава – +3…+5

Дніпро – +3…+5

Запоріжжя – +4…+6

Донецьк – +4…+6

Луганськ – +3…+5

Харків – +3…+5

Київ – +4…+6

Прогноз погоди на 1 січня від Укргідрометцентру