Прогноз погоди на 1 січня: перший день нового року буде теплим та без опадів
У понеділок, 1 січня, на всій території України температура повітря буде плюсовою. Тільки у Східних областях подекуди можливий дощ із мокрим снігом.
Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Читайте також: В ботанічному саду Львова розцвіли квіти: відео
За її словами у новорічну ніч на Заході та Сході пройде невеликий дощ.
Вдень, 1 січня переважно повсюди буде сухо, лише на Чернігівщині, Київщині, Луганщині та Закарпатті можливі опади з мокрим снігом.
Так, середня денна температура повітря становитиме від +3 до +7 градусів.
"1 січня у столиці в новорічну ніч близько нуля, без істотних опадів. Вдень 1 січня у Києві, коли будемо відсипатися, якраз потепліє до +5 і можливий невеликий дощ", – підсумувала синоптик.
Прогноз погоди на понеділок, 1 січня, у містах України:
Ужгород – +4…+6
Львів – +7…+9
Івано-Франківськ – +7…+9
Тернопіль – +5…+7
Чернівці – +7…+9
Хмельницький – +5…+7
Луцьк – +5…+7
Рівне – +5…+7
Житомир – +4…+6
Вінниця – +4…+6
Одеса – +7…+9
Миколаїв – +5…+7
Херсон – +4…+6
Сімферополь – +7…+9
Кропивницький – +4…+6
Черкаси – +4…+6
Чернігів – +2…+4
Суми – 0…+2
Полтава – +3…+5
Дніпро – +3…+5
Запоріжжя – +4…+6
Донецьк – +4…+6
Луганськ – +3…+5
Харків – +3…+5
Київ – +4…+6
Прогноз погоди на 1 січня від Укргідрометцентру
Вибір редакції
-
Ялинка запались! – 25-метрова міська красуня згоріла в новорічну ніч у Росії: опубліковане відеосьогодні , 18:28
-
Замах на Мосійчука: з’явилось відео, як невідомий ставить мопед з вибухівкоюсьогодні , 17:20
-
Миру не бажаю, бо його в цьому році ще не буде, – боєць вразила привітанням з Новим рокомсьогодні , 16:21