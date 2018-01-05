Прогноз погоди на 6 січня: на Святвечір буде хмарно з проясненням, місцями дощ

Погода в Україні у суботу, 6 січня, буде теплою, але дощовою. У більшості західних, вдень і в північних областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці подекуди туман.

За даними Українського гідрометцентру, 6 січня температура вночі від -1 до +4, вдень – +3 +8 градусів, на півдні країни та Прикарпатті місцями до +12.

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"Дощі, переважно невеликі, пройдуть і 6, і 7 січня на Рівненщині, Волині, у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській областях. Де температура повітря наблизиться вночі або ввечері до нуля. Може комусь й пощастить побачити невеликий мокрий сніг", – зазначила синоптик Наталка Діденко.

Варто зазначити, що 6 січня 2017 року в Києві було зафіксовано -17 градусів, та йшов сильний сніг. Така ж температура у була і 7 січня, на Різдво. Про це пише Наталка Діденко.

Прогноз погоди на суботу, 6 січня, у містах України:

Ужгород – +7…+9

Львів – +9…+11

Івано-Франківськ – +9…+11

Тернопіль – +8…+10

Чернівці – +8…+10

Хмельницький – +6…+8

Луцьк – +7…+9

Рівне – +7…+9

Житомир – +6…+8

Вінниця – +5…+7

Одеса – +8…+10

Миколаїв – +8…+10

Херсон – +8…+10

Сімферополь – +9…+11

Кропивницький – +5…+7

Черкаси – +5…+7

Чернігів – +5…+7

Суми – +4…+6

Полтава – +5…+7

Дніпро – +5…+7

Запоріжжя – +5…+7

Донецьк – +4…+6

Луганськ – +3…+5

Харків – +4…+6

Київ – +4…+6