Прогноз погоди на 6 січня: на Святвечір буде хмарно з проясненням, місцями дощ
Погода в Україні у суботу, 6 січня, буде теплою, але дощовою. У більшості західних, вдень і в північних областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці подекуди туман.
За даними Українського гідрометцентру, 6 січня температура вночі від -1 до +4, вдень – +3 +8 градусів, на півдні країни та Прикарпатті місцями до +12.
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"Дощі, переважно невеликі, пройдуть і 6, і 7 січня на Рівненщині, Волині, у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській областях. Де температура повітря наблизиться вночі або ввечері до нуля. Може комусь й пощастить побачити невеликий мокрий сніг", – зазначила синоптик Наталка Діденко.
Варто зазначити, що 6 січня 2017 року в Києві було зафіксовано -17 градусів, та йшов сильний сніг. Така ж температура у була і 7 січня, на Різдво. Про це пише Наталка Діденко.
Прогноз погоди на суботу, 6 січня, у містах України:
Ужгород – +7…+9
Львів – +9…+11
Івано-Франківськ – +9…+11
Тернопіль – +8…+10
Чернівці – +8…+10
Хмельницький – +6…+8
Луцьк – +7…+9
Рівне – +7…+9
Житомир – +6…+8
Вінниця – +5…+7
Одеса – +8…+10
Миколаїв – +8…+10
Херсон – +8…+10
Сімферополь – +9…+11
Кропивницький – +5…+7
Черкаси – +5…+7
Чернігів – +5…+7
Суми – +4…+6
Полтава – +5…+7
Дніпро – +5…+7
Запоріжжя – +5…+7
Донецьк – +4…+6
Луганськ – +3…+5
Харків – +4…+6
Київ – +4…+6