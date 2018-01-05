На території України середньорічна температура підвищується швидше, ніж в середньому на планеті, – синоптик

Новий рік Україна зустрічала без снігу, а грудень 2017 року оновив декілька температурних рекордів в країні. Однак це не всі зміни, які відбуваються з погодою в Україні за останні 30 років.

"В Україні, як і в усьому світі, починаючи з 80-х років минулого століття, розпочалось відчутне зростання річної температури повітря. За цей період середня температура найхолодніших місяців зросла на 2-2,5 градуса. Значно скоротилась тривалість зимового періоду, сама зима стала іншою. Як правило, це нестійкий сніговий покрив, який то з’являється, то сходить", – розповів директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда в інтерв’ю "Радіо Свобода".

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При цьому синоптик зазначає, що "на території України середньорічна температура підвищується навіть швидше, ніж в цілому в середньому по території земної кулі". При цьому тенденції свідчать про те, що продовжується стрімке зростання температури.

"За будь-яких умов весна прийде раніше, ніж це було ще 30-40 років тому, але не слід виключати дуже короткочасного повернення зимового характеру погоди, пов’язаного з випадінням снігу та морозами", – зазначив Микола Кульбіда.

Окрім цього, в Україні можливі й інші природні аномалії та рекорди, як це буває влітку, коли практично на всій території України температура вже сягнула 40-42 градуси тепла.

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