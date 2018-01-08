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Прогноз погоди на 8 січня: в Україну прийде похолодання

09:03, сьогодні 2700 Читать новость на русском
Прогноз погоди на 8 січня
Прогноз погоди на 8 січня / Фото з вільних мереж

Погода у понеділок, 8 січня, в Україну принесе зниження температури в усі регіони. Так, подекуди температура повітря опуститься нижче нуля.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Щодо опадів, то 8 січня дощ із мокрим снігом очікуються тільки у частині західних областей України: Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька, Хмельницька та Вінницька області.

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А на решті території України на другий день Різдва погода буде сухою та сонячною.

Тим часом у Києві у понеділок очікується температура повітря на рівні +1+3 градусів та без опадів.

"Увесь наступний тиждень у нас нарешті погуляють морози. Щоправда, скромні переважно. У нічні години -2-6 градусів. У денні – або близько нуля, або 0-3 градуси морозу. Тиждень буде сухим, є шанс помилуватися нарешті зимовим сонечком. І весь тиждень буде без опадів", – мовиться у повідомленні синоптика.

Прогноз погоди на понеділок, 8 січня, у містах України:

Ужгород – +6…+8

Львів – +1…+3

Івано-Франківськ – +2…+4

Тернопіль – +1…+3

Чернівці – +2…+4

Хмельницький – -1…+1

Луцьк – -1…+1

Рівне – -1…+1

Житомир – -1…+1

Вінниця – -1…+1

Одеса – +6…+8

Миколаїв – +6…+8

Херсон – +5…+7

Сімферополь – +6…+8

Кропивницький – +2…+4

Черкаси – 0…+2

Чернігів – -1…+1

Суми – 0…-2

Полтава – +1…+3

Дніпро – +3…+5

Запоріжжя – +5…+7

Донецьк – -1…+1

Луганськ – -1…+1

Харків – -1…+1

Київ – -1…+1

Прогноз погоди на 8 січня від Укргідрометцентру
Погода в Україні 8 січня

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
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