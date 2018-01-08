Прогноз погоди на 8 січня: в Україну прийде похолодання
Погода у понеділок, 8 січня, в Україну принесе зниження температури в усі регіони. Так, подекуди температура повітря опуститься нижче нуля.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Щодо опадів, то 8 січня дощ із мокрим снігом очікуються тільки у частині західних областей України: Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька, Хмельницька та Вінницька області.
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А на решті території України на другий день Різдва погода буде сухою та сонячною.
Тим часом у Києві у понеділок очікується температура повітря на рівні +1+3 градусів та без опадів.
"Увесь наступний тиждень у нас нарешті погуляють морози. Щоправда, скромні переважно. У нічні години -2-6 градусів. У денні – або близько нуля, або 0-3 градуси морозу. Тиждень буде сухим, є шанс помилуватися нарешті зимовим сонечком. І весь тиждень буде без опадів", – мовиться у повідомленні синоптика.
Прогноз погоди на понеділок, 8 січня, у містах України:
Ужгород – +6…+8
Львів – +1…+3
Івано-Франківськ – +2…+4
Тернопіль – +1…+3
Чернівці – +2…+4
Хмельницький – -1…+1
Луцьк – -1…+1
Рівне – -1…+1
Житомир – -1…+1
Вінниця – -1…+1
Одеса – +6…+8
Миколаїв – +6…+8
Херсон – +5…+7
Сімферополь – +6…+8
Кропивницький – +2…+4
Черкаси – 0…+2
Чернігів – -1…+1
Суми – 0…-2
Полтава – +1…+3
Дніпро – +3…+5
Запоріжжя – +5…+7
Донецьк – -1…+1
Луганськ – -1…+1
Харків – -1…+1
Київ – -1…+1