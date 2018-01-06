Потужні снігопади паралізували низку гірськолижних курортів в Альпах
Гірськолижні курорти в Альпах опинилися відрізаними від світу внаслідок сильних снігопадів. Стихія атакувала курорт Червінія в Італії та Адельбоден у Швейцарії.
Про це повідомляє "ВВС-Україна".
Так, Червінія в долині Валле-д'Аоста наполовину похована під шаром свіжого снігу товщиною у 2 метри. Там у сніговій пастці опинилися приблизно 10 тисяч туристів.
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Водночас у швейцарському Адельбодені до розчищення снігових заметів залучили армійців.
На багатьох лижних курортах ризик від снігових лавин – чотири з п'яти.
Зазначається, що така негода загрожує зривом початку Чемпіонату світу з лижних перегонів, що повинен стартувати цими вихідними в Адельбодені. Сходження лавини відрізало автошлах із курорту до Фрутігена. Проте місцеві медія повідомляють, що забіг таки відбудеться, а рятувальники терміново ремонтують дорогу.