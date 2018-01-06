Потужні снігопади паралізували низку гірськолижних курортів в Альпах

Гірськолижні курорти в Альпах опинилися відрізаними від світу внаслідок сильних снігопадів. Стихія атакувала курорт Червінія в Італії та Адельбоден у Швейцарії.

Про це повідомляє "ВВС-Україна".

Так, Червінія в долині Валле-д'Аоста наполовину похована під шаром свіжого снігу товщиною у 2 метри. Там у сніговій пастці опинилися приблизно 10 тисяч туристів.

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Водночас у швейцарському Адельбодені до розчищення снігових заметів залучили армійців.

На багатьох лижних курортах ризик від снігових лавин – чотири з п'яти.

Зазначається, що така негода загрожує зривом початку Чемпіонату світу з лижних перегонів, що повинен стартувати цими вихідними в Адельбодені. Сходження лавини відрізало автошлах із курорту до Фрутігена. Проте місцеві медія повідомляють, що забіг таки відбудеться, а рятувальники терміново ремонтують дорогу.

Dopo le abbondanti nevicate su tutto l’arco alpino ora è allerta valanghe. I poliziotti addestrati al soccorso in montagna raggiungono anche le zone più impervie in tutte le località sciistiche ma la prudenza può davvero salvarvi la vita La situazione a #cervinia nelle scorse ore pic.twitter.com/Al2QK7ZYtY — Polizia di Stato (@poliziadistato) 5 января 2018 г.

#Cervinia Mike vi saluta. Siamo con lui piantati nella #neve. E stiamo bene. Da domenica altri fiocchi pic.twitter.com/Xut4ef6jir — Anna G Milan (@Annagmilan) 5 января 2018 г.