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Прогноз погоди на 9 січня: на Україну насуваються морози, але без опадів

09:17, сьогодні 3105
Прогноз погоди на 9 січня
Прогноз погоди на 9 січня / Getty Images

Погода 9 січня в Україні буде прохолодною, в порівнянні з попереднім тижнем – вдень до +4 градуси, на Сході – до -3 градусів.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

"9 січня в Україні вночі очікується -2…-6 градусів, вдень ще трохи з "плюсами", +1…+4 градуси, на Сході та на Сумщині й Чернігівщині 0…-3 градуси. Про опади на тиждень мінімум забуваємо", – повідомила Наталка Діденко.

Читайте також: На території України середньорічна температура підвищується швидше, ніж в середньому на планеті, – синоптик

Заданими Українського гідрометцентру, лише на Прикарпатті, в Карпатах та на півдні України вночі невеликий мокрий сніг. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

"Така погода триватиме увесь тиждень, а на Маланки, Василя, 13-14 січня, морози посиляться", – зазначила Наталка Діденко.

Прогноз погоди на вівторок, 9 січня, у містах України:

Ужгород – +7…+9

Львів – 0…+2

Івано-Франківськ – 0…+2

Тернопіль – 0…+2

Чернівці – 0…+2

Хмельницький – 0…+2

Луцьк – 0…+2

Рівне – 0…+2

Житомир – 0…+2

Вінниця – 0…+2

Одеса – +2…+4

Миколаїв – +2…+4

Херсон – +2…+4

Сімферополь – +6…+8

Кропивницький – 0…+2

Черкаси – 0…+2

Чернігів – 0…+2

Суми – 0…-2

Полтава – 0…+2

Дніпро – 0…+2

Запоріжжя – 0…+2

Донецьк – -1…+1

Луганськ – -1…+1

Харків – -1…+1

Київ – -1…+1

Прогноз погоди на 9 січня від Укргідрометцентру

Теги: Погода Новини України
Джерело: 24 Канал
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