Прогноз погоди на 9 січня: на Україну насуваються морози, але без опадів
Погода 9 січня в Україні буде прохолодною, в порівнянні з попереднім тижнем – вдень до +4 градуси, на Сході – до -3 градусів.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
"9 січня в Україні вночі очікується -2…-6 градусів, вдень ще трохи з "плюсами", +1…+4 градуси, на Сході та на Сумщині й Чернігівщині 0…-3 градуси. Про опади на тиждень мінімум забуваємо", – повідомила Наталка Діденко.
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Заданими Українського гідрометцентру, лише на Прикарпатті, в Карпатах та на півдні України вночі невеликий мокрий сніг. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
"Така погода триватиме увесь тиждень, а на Маланки, Василя, 13-14 січня, морози посиляться", – зазначила Наталка Діденко.
Прогноз погоди на вівторок, 9 січня, у містах України:
Ужгород – +7…+9
Львів – 0…+2
Івано-Франківськ – 0…+2
Тернопіль – 0…+2
Чернівці – 0…+2
Хмельницький – 0…+2
Луцьк – 0…+2
Рівне – 0…+2
Житомир – 0…+2
Вінниця – 0…+2
Одеса – +2…+4
Миколаїв – +2…+4
Херсон – +2…+4
Сімферополь – +6…+8
Кропивницький – 0…+2
Черкаси – 0…+2
Чернігів – 0…+2
Суми – 0…-2
Полтава – 0…+2
Дніпро – 0…+2
Запоріжжя – 0…+2
Донецьк – -1…+1
Луганськ – -1…+1
Харків – -1…+1
Київ – -1…+1
Прогноз погоди на 9 січня від Укргідрометцентру