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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Прогноз погоди на 9 травня: в Україні сонячно та спекотно, лише на Заході та Півдні – грози

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Прогноз погоди в Україні на 9 травня
Прогноз погоди в Україні на 9 травня / фото з відкритих джерел

Погода в Україні у середу, 9 травня, буде сонячною та спекотною. Короткочасні зливи пройдуть у західних та південних регіонах країни. Температурні показники піднімуться до +23...+26 градусів.

Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.

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9 травня суттєво погода не зміниться. Буде свіжим Південь, +16...+22, майже спекотною Північ, до +26...+29 градусів,
– прогнозує метеоролог.

Загалом в Україні 9 травня стовпчики термометрів піднімуться до +22...+26 градусів.
Дощі з грозами найбільш ймовірні у південних та західних регіонах країни. До вечора 9 травня вони можуть дійти до Півночі та Центру. На Сході – без істотних опадів.

У Києві 9 травня буде спекотно, синоптики прогнозують до +28, без суттєвих опадів.

Прогноз погоди на середу, 9 травня, у містах України:

Ужгород – +24…+28

Львів – +21…+23

Івано-Франківськ – +21…+23

Тернопіль – +23…+25

Чернівці – +21…+23

Хмельницький – +23…+25

Луцьк – +23…+25

Рівне – +23…+25

Житомир – +23…+25

Вінниця – +23…+25

Одеса – +21…+23

Миколаїв – +22…+24

Херсон – +22…+24

Сімферополь – +20…+22

Кропивницький – +23…+25

Черкаси – +23…+25

Чернігів – +23…+25

Суми – +23…+25

Полтава – +23…+25

Дніпро – +23…+25

Запоріжжя – +22…+24

Донецьк – +22…+24

Луганськ – +24…+26

Харків – +23…+25

Київ – +23…+25

прогноз погоди в Україні
Погода в Україні на середу, 9 травня, від Укргідрометцентру

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 канал
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