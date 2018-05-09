Прогноз погоди на 9 травня: в Україні сонячно та спекотно, лише на Заході та Півдні – грози
Погода в Україні у середу, 9 травня, буде сонячною та спекотною. Короткочасні зливи пройдуть у західних та південних регіонах країни. Температурні показники піднімуться до +23...+26 градусів.
Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.
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9 травня суттєво погода не зміниться. Буде свіжим Південь, +16...+22, майже спекотною Північ, до +26...+29 градусів,
– прогнозує метеоролог.
Загалом в Україні 9 травня стовпчики термометрів піднімуться до +22...+26 градусів.
Дощі з грозами найбільш ймовірні у південних та західних регіонах країни. До вечора 9 травня вони можуть дійти до Півночі та Центру. На Сході – без істотних опадів.
У Києві 9 травня буде спекотно, синоптики прогнозують до +28, без суттєвих опадів.
Прогноз погоди на середу, 9 травня, у містах України:
Ужгород – +24…+28
Львів – +21…+23
Івано-Франківськ – +21…+23
Тернопіль – +23…+25
Чернівці – +21…+23
Хмельницький – +23…+25
Луцьк – +23…+25
Рівне – +23…+25
Житомир – +23…+25
Вінниця – +23…+25
Одеса – +21…+23
Миколаїв – +22…+24
Херсон – +22…+24
Сімферополь – +20…+22
Кропивницький – +23…+25
Черкаси – +23…+25
Чернігів – +23…+25
Суми – +23…+25
Полтава – +23…+25
Дніпро – +23…+25
Запоріжжя – +22…+24
Донецьк – +22…+24
Луганськ – +24…+26
Харків – +23…+25
Київ – +23…+25
Погода в Україні на середу, 9 травня, від Укргідрометцентру