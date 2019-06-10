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      Прогноз погоди на 11 червня: в Україні буде дуже спекотно

      91 Читать новость на русском
      Погода 11 червня 2019 Україна - якою буде погода у вівторок
      Прогноз погоди на 11 червня / pinterest.com

      Погода в Україні у вівторок, 11 червня, буде спекотною. Дощі з грозами ймовірні лише у західних областях, у північній частині країни та на Вінниччині.

      Температура повітря вдень становитиме +30...+34 градуси тепла, а у західних областях +27...+31 градусів тепла.

      Читайте також: Яким буде літо в Україні: прогноз погоди

      Синопткиня Наталка Діденко у себе на Facebook-сторінці повідомила, що такі "люті" градуси можуть провокувати теплові удари, запаморочення, проблеми із артеріальним тиском, диханням. Окрім того, зростає пожежна небезпека у "сухих" областях України.

      Натомість на Сході, Півдні та у більшості центральних областей переважатиме суха повітряна маса. Загалом до кінця тижня спека в Україні домінуватиме і навіть посилиться.

      У Києві вівторок буде також спекотним – +30...+32 градусів. Вдень можливий локальний дощ із грозою.

      Прогноз погоди на вівторок, 11 червня, у містах України:

      Ужгород – +29…+31

      Львів – +29…+31

      Івано-Франківськ – +28…+30

      Тернопіль – +29…+31

      Чернівці – +28…+30

      Хмельницький – +29…+31

      Луцьк – +29…+31

      Рівне – +29…+31

      Житомир – +30…+32

      Вінниця – +29…+31

      Одеса – +30…+32

      Миколаїв – +31…+32

      Херсон – +30…+32

      Сімферополь – +30…+32

      Кропивницький – +30…+32

      Черкаси – +30…+32

      Чернігів – +30…+32

      Суми – +29…+31

      Полтава – +30…+32

      Дніпро – +32…+34

      Запоріжжя – +31…+33

      Донецьк – +30…+32

      Луганськ – +31…+33

      Харків – +31…+33

      Київ – +29…+31

      погода 11 червня
      Прогноз погоди на 11 червня від Укргідрометцентру

       

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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