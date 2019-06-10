Прогноз погоди на 11 червня: в Україні буде дуже спекотно

Погода в Україні у вівторок, 11 червня, буде спекотною. Дощі з грозами ймовірні лише у західних областях, у північній частині країни та на Вінниччині.

Температура повітря вдень становитиме +30...+34 градуси тепла, а у західних областях +27...+31 градусів тепла.

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Синопткиня Наталка Діденко у себе на Facebook-сторінці повідомила, що такі "люті" градуси можуть провокувати теплові удари, запаморочення, проблеми із артеріальним тиском, диханням. Окрім того, зростає пожежна небезпека у "сухих" областях України.

Натомість на Сході, Півдні та у більшості центральних областей переважатиме суха повітряна маса. Загалом до кінця тижня спека в Україні домінуватиме і навіть посилиться.

У Києві вівторок буде також спекотним – +30...+32 градусів. Вдень можливий локальний дощ із грозою.

Прогноз погоди на вівторок, 11 червня, у містах України:

Ужгород – +29…+31

Львів – +29…+31

Івано-Франківськ – +28…+30

Тернопіль – +29…+31

Чернівці – +28…+30

Хмельницький – +29…+31

Луцьк – +29…+31

Рівне – +29…+31

Житомир – +30…+32

Вінниця – +29…+31

Одеса – +30…+32

Миколаїв – +31…+32

Херсон – +30…+32

Сімферополь – +30…+32

Кропивницький – +30…+32

Черкаси – +30…+32

Чернігів – +30…+32

Суми – +29…+31

Полтава – +30…+32

Дніпро – +32…+34

Запоріжжя – +31…+33

Донецьк – +30…+32

Луганськ – +31…+33

Харків – +31…+33

Київ – +29…+31



Прогноз погоди на 11 червня від Укргідрометцентру