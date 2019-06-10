Прогноз погоди на 11 червня: в Україні буде дуже спекотно
Погода в Україні у вівторок, 11 червня, буде спекотною. Дощі з грозами ймовірні лише у західних областях, у північній частині країни та на Вінниччині.
Температура повітря вдень становитиме +30...+34 градуси тепла, а у західних областях +27...+31 градусів тепла.
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Синопткиня Наталка Діденко у себе на Facebook-сторінці повідомила, що такі "люті" градуси можуть провокувати теплові удари, запаморочення, проблеми із артеріальним тиском, диханням. Окрім того, зростає пожежна небезпека у "сухих" областях України.
Натомість на Сході, Півдні та у більшості центральних областей переважатиме суха повітряна маса. Загалом до кінця тижня спека в Україні домінуватиме і навіть посилиться.
У Києві вівторок буде також спекотним – +30...+32 градусів. Вдень можливий локальний дощ із грозою.
Прогноз погоди на вівторок, 11 червня, у містах України:
Ужгород – +29…+31
Львів – +29…+31
Івано-Франківськ – +28…+30
Тернопіль – +29…+31
Чернівці – +28…+30
Хмельницький – +29…+31
Луцьк – +29…+31
Рівне – +29…+31
Житомир – +30…+32
Вінниця – +29…+31
Одеса – +30…+32
Миколаїв – +31…+32
Херсон – +30…+32
Сімферополь – +30…+32
Кропивницький – +30…+32
Черкаси – +30…+32
Чернігів – +30…+32
Суми – +29…+31
Полтава – +30…+32
Дніпро – +32…+34
Запоріжжя – +31…+33
Донецьк – +30…+32
Луганськ – +31…+33
Харків – +31…+33
Київ – +29…+31
Прогноз погоди на 11 червня від Укргідрометцентру