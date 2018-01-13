Прогноз погоди на 13 січня: на Маланки в Україну йдуть міцніші морози

Погода в Україні на Маланки буде з добрячими морозами – вночі від -3 до -10 градусів морозу, вдень – від -2 до -5 градусів морозу.

Про це у своєму Facebook повідомляє синоптик Наталка Діденко.

За її словами, північніший антициклон блокуватиме своїм високим атмосферним тиском будь-які серйозні сніги над Україною.

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Трохи сніжити, ймовірно, буде у Криму. Також засніжить в деяких районах півдня, у Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській областях. У Києві 13 січня вночі очікується до -6 градусів морозу, вдень – до -4 градусів.

Щедруйте, колядуйте, пускайте чужих дітей в хату, навіть, якщо вони не знають багато слів, навіть, якщо їх не навчили, поколядуйте їм самі, вони це запам'ятають, хай вони знають, що цими вечорами наші хати відкриті для усіх,

– побажала синоптик українцям.

Прогноз погоди на суботу, 13 січня, у містах України:

Ужгород – 0…+2

Львів – 0…-2

Івано-Франківськ – 0…-2

Тернопіль – -1…-3

Чернівці – -1…-3

Хмельницький – -1…-3

Луцьк – -1…-3

Рівне – -2…-4

Житомир – -2…-4

Вінниця – -1…-3

Одеса – 0…-2

Миколаїв – -1…-3

Херсон – -1…-3

Сімферополь – 0…+2

Кропивницький – -2…-4

Черкаси – -2…-4

Чернігів – -2…-4

Суми – -2…-4

Полтава – -2…-4

Дніпро – -2…-4

Запоріжжя – -2…-4

Донецьк – -2…-4

Луганськ – -2…-4

Харків – -2…-4

Київ – -2…-4