Прогноз погоди на 13 січня: на Маланки в Україну йдуть міцніші морози
Погода в Україні на Маланки буде з добрячими морозами – вночі від -3 до -10 градусів морозу, вдень – від -2 до -5 градусів морозу.
Про це у своєму Facebook повідомляє синоптик Наталка Діденко.
За її словами, північніший антициклон блокуватиме своїм високим атмосферним тиском будь-які серйозні сніги над Україною.
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Трохи сніжити, ймовірно, буде у Криму. Також засніжить в деяких районах півдня, у Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській областях. У Києві 13 січня вночі очікується до -6 градусів морозу, вдень – до -4 градусів.
Щедруйте, колядуйте, пускайте чужих дітей в хату, навіть, якщо вони не знають багато слів, навіть, якщо їх не навчили, поколядуйте їм самі, вони це запам'ятають, хай вони знають, що цими вечорами наші хати відкриті для усіх,
– побажала синоптик українцям.
Прогноз погоди на суботу, 13 січня, у містах України:
Ужгород – 0…+2
Львів – 0…-2
Івано-Франківськ – 0…-2
Тернопіль – -1…-3
Чернівці – -1…-3
Хмельницький – -1…-3
Луцьк – -1…-3
Рівне – -2…-4
Житомир – -2…-4
Вінниця – -1…-3
Одеса – 0…-2
Миколаїв – -1…-3
Херсон – -1…-3
Сімферополь – 0…+2
Кропивницький – -2…-4
Черкаси – -2…-4
Чернігів – -2…-4
Суми – -2…-4
Полтава – -2…-4
Дніпро – -2…-4
Запоріжжя – -2…-4
Донецьк – -2…-4
Луганськ – -2…-4
Харків – -2…-4
Київ – -2…-4