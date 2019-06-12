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      Прогноз погоди на 13 червня: неймовірна спека триває, подекуди – короткочасні грози

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      Погода 13 червня 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 13 червня / Getty images

      Погода в Україні у четвер, 13 червня, й надалі залишатиметься спекотною. Подекуди температура повітря сягатиме навіть +35 градусів. Короткочасні грози рятуватимуть від високих температурних позначок лише Буковину, Прикарпаття, декілька північних областей та Крим.

      Хоча більша частина території України належатиме сухій повітряній масі. Про це інформує український синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

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      Зранку в Парижі – +12, в Мадриді – +16, навіть в Алжирі – +22, а в Києві – +30 градусів. Звичайно, заради справедливості треба сказати, що в Єгипті, ОАЕ, Саудівській Аравії температура повітря підніметься до +40 і вище. Ми, як завжди, – золота середина,
      – пише фахівець.

      По всій території буде майже однакова температура повітря. Проте найвищими температурні позначки будуть на узбережжях Чорного й Азовського морів, а саме – на Одещині та у Запоріжжі. Там повітря прогріється до +34 градусів.

      Окрім Прикарпаття, Буковини й Криму, короткочасний дощ можливий на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині.

      Вітер буде північно-східним, 5 – 10 метрів за секунду.

      У Києві четвер буде переважно сухим та спекотним, +31...+33 градуси. 

      Спека в Україні дещо спаде вже з наступного понеділка, 17 червня.

      Прогноз погоди на четвер, 13 червня, у містах України:

      Ужгород – +31…+33

      Львів – +31…+33

      Івано-Франківськ – +30…+32

      Тернопіль – +30…+32

      Чернівці – +30…+32

      Хмельницький – +30…+32

      Луцьк – +31…+33

      Рівне – +31…+33

      Житомир – +31…+33

      Вінниця – +30…+32

      Одеса – +32…+34

      Миколаїв – +31…+33

      Херсон – +31…+33

      Сімферополь – +29…+31

      Кропивницький – +31…+33

      Черкаси – +31…+33

      Чернігів – +30…+32

      Суми – +30…+32

      Полтава – +30…+32

      Дніпро – +31…+33

      Запоріжжя – +32…+34

      Донецьк – +31…+33

      Луганськ – +31…+33

      Харків – +31…+33

      Київ – +31…+33

      погода прогноз погоди на 13 червня погода на 13 червня погода червень
      Прогноз погоди на четвер, 13 червня, від Укргідрометцентру

      blog_ava
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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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