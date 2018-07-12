Прогноз погоди на 13 липня: буде спекотно, але подекуди варто чекати зливи з сильним градом
У п’ятницю, 13 липня, в Україні очікуються дощі, а подекуди навіть зливи з сильним градом. Тому синоптики закликають не забувати вдома парасольки.
Повідомляє на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко.
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Циклон, який таким красивим хутряним коміром розлігся західніше України, завтра своїм атмосферним хвостом-фронтом зумовить у більшості наших областей дощі з грозами і подекуди навіть зливи з шквалами та градом,
– прогнозує Наталія Діденко.
Найбільш ймовірно, що дощі пройдуть по західних регіонах, а також на Півночі та в Центрі.
"У східних областях та на Півдні буде сухо й спекотно – +28+33 градуси. Хіба на Одещині можливий локальний дощ", – додає синоптик.
Вдень температура повітря становитиме загалом +26+30 градусів, на Заході +22+27 градусів. 13-го липня у столиці дощів побільшає, подекуди пройдуть зливи, грози та посилиться вітер.
Прогноз погоди на п'ятницю, 13 липня, у містах України:
Ужгород – +24…+26
Львів – +23…+25
Івано-Франківськ – +24…+26
Тернопіль – +24…+26
Чернівці – +24…+26
Хмельницький – +24…+26
Луцьк – +23…+25
Рівне – +24…+26
Житомир – +25…+27
Вінниця – +25…+27
Одеса – +31…+33
Миколаїв – +31…+33
Херсон – +31…+33
Сімферополь – +31…+33
Кропивницький – +26…+28
Черкаси – +25…+27
Чернігів – +25…+27
Суми – +27…+29
Полтава – +27…+29
Дніпро – +30…+32
Запоріжжя – +31…+33
Донецьк – +31…+33
Луганськ – +31…+33
Харків – +30…+32
Київ – +25…+27
Прогноз погоди в Україні на , 13 липня, від Укргідрометцентру