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Прогноз погоди на 13 липня: буде спекотно, але подекуди варто чекати зливи з сильним градом

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Прогноз погоди на 13 липня
Прогноз погоди на 13 липня / фото з відкритих джерел

У п’ятницю, 13 липня, в Україні очікуються дощі, а подекуди навіть зливи з сильним градом. Тому синоптики закликають не забувати вдома парасольки.

Повідомляє на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко. 

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Циклон, який таким красивим хутряним коміром розлігся західніше України, завтра своїм атмосферним хвостом-фронтом зумовить у більшості наших областей дощі з грозами і подекуди навіть зливи з шквалами та градом,
– прогнозує Наталія Діденко.

Найбільш ймовірно, що дощі пройдуть по західних регіонах, а також на Півночі та в Центрі.

"У східних областях та на Півдні буде сухо й спекотно – +28+33 градуси. Хіба на Одещині можливий локальний дощ", – додає синоптик.

Вдень температура повітря становитиме загалом +26+30 градусів, на Заході +22+27 градусів. 13-го липня у столиці дощів побільшає, подекуди пройдуть зливи, грози та посилиться вітер.

Прогноз погоди на п'ятницю, 13 липня, у містах України:

Ужгород – +24…+26

Львів – +23…+25

Івано-Франківськ – +24…+26

Тернопіль – +24…+26

Чернівці – +24…+26

Хмельницький – +24…+26

Луцьк – +23…+25

Рівне – +24…+26

Житомир – +25…+27

Вінниця – +25…+27

Одеса – +31…+33

Миколаїв – +31…+33

Херсон – +31…+33

Сімферополь – +31…+33

Кропивницький – +26…+28

Черкаси – +25…+27

Чернігів – +25…+27

Суми – +27…+29

Полтава – +27…+29

Дніпро – +30…+32

Запоріжжя – +31…+33

Донецьк – +31…+33

Луганськ – +31…+33

Харків – +30…+32

Київ – +25…+27


Прогноз погоди в Україні на , 13 липня, від Укргідрометцентру

 

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
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