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      Прогноз погоди на 13 липня: дощі з грозами, в деяких областях – сонце

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      Погода 13 липня 2019 Україна: дощі з грозами, можливе сонце
      / Unsplash

      Погода в Україні у суботу, 13 липня, буде не по-літньому примхливою. Жителі деяких регіонів радітимуть сонечку та комфортній температурі повітря, а інші – ховатимуться від дощу.

      Так, опади з грозами найбільш ймовірні у західних областях, на Півночі та подекуди на Сході, пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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      У центральних областях та на Півдні переважатиме суха сонячна погода.

      Температура повітря буде комфортною, вдень +20+26 градусів, на Півдні +24+28 градусів,
      – повідомляє синоптик.

      У Києві в суботу, 13 липня, не буде спекотно. Стовпчик термометра коливатиметься на рівні 21-23 градусів тепла. Киянам також варто взяти з собою парасольки – можливий дощ з грозою.

      Прогноз погоди на суботу, 13 липня, у містах України:

      Ужгород – +21…+23 

      Львів – +21…+23

      Івано-Франківськ – +21…+23

      Тернопіль – +21…+23

      Чернівці – +21…+23

      Хмельницький – +21…+23

      Луцьк – +21…+23

      Рівне – +20…+22

      Житомир – +21…+23

      Вінниця – +21…+23

      Одеса – +24…+26

      Миколаїв – +24…+26

      Херсон – +24…+26

      Сімферополь – +24…+26

      Кропивницький – +22…+24

      Черкаси – +21…+23

      Чернігів – +20…+22

      Суми – +20…+22

      Полтава – +21…+23

      Дніпро – +22…+24

      Запоріжжя – +23…+25

      Донецьк – +22…+24

      Луганськ – +21…+23

      Харків – +22…+24

      Київ – +21…+23


      Прогноз погоди на суботу, 13 липня, від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
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