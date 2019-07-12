Прогноз погоди на 13 липня: дощі з грозами, в деяких областях – сонце
Погода в Україні у суботу, 13 липня, буде не по-літньому примхливою. Жителі деяких регіонів радітимуть сонечку та комфортній температурі повітря, а інші – ховатимуться від дощу.
Так, опади з грозами найбільш ймовірні у західних областях, на Півночі та подекуди на Сході, пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Вам буде цікаво: Коли в Україну повернеться спека до +33 градусів: прогноз
У центральних областях та на Півдні переважатиме суха сонячна погода.
Температура повітря буде комфортною, вдень +20+26 градусів, на Півдні +24+28 градусів,
– повідомляє синоптик.
У Києві в суботу, 13 липня, не буде спекотно. Стовпчик термометра коливатиметься на рівні 21-23 градусів тепла. Киянам також варто взяти з собою парасольки – можливий дощ з грозою.
Прогноз погоди на суботу, 13 липня, у містах України:
Ужгород – +21…+23
Львів – +21…+23
Івано-Франківськ – +21…+23
Тернопіль – +21…+23
Чернівці – +21…+23
Хмельницький – +21…+23
Луцьк – +21…+23
Рівне – +20…+22
Житомир – +21…+23
Вінниця – +21…+23
Одеса – +24…+26
Миколаїв – +24…+26
Херсон – +24…+26
Сімферополь – +24…+26
Кропивницький – +22…+24
Черкаси – +21…+23
Чернігів – +20…+22
Суми – +20…+22
Полтава – +21…+23
Дніпро – +22…+24
Запоріжжя – +23…+25
Донецьк – +22…+24
Луганськ – +21…+23
Харків – +22…+24
Київ – +21…+23
Прогноз погоди на суботу, 13 липня, від Укргідрометцентру