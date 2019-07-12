Прогноз погоди на 13 липня: дощі з грозами, в деяких областях – сонце

Погода в Україні у суботу, 13 липня, буде не по-літньому примхливою. Жителі деяких регіонів радітимуть сонечку та комфортній температурі повітря, а інші – ховатимуться від дощу.

Так, опади з грозами найбільш ймовірні у західних областях, на Півночі та подекуди на Сході, пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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У центральних областях та на Півдні переважатиме суха сонячна погода.

Температура повітря буде комфортною, вдень +20+26 градусів, на Півдні +24+28 градусів,

– повідомляє синоптик.

У Києві в суботу, 13 липня, не буде спекотно. Стовпчик термометра коливатиметься на рівні 21-23 градусів тепла. Киянам також варто взяти з собою парасольки – можливий дощ з грозою.

Прогноз погоди на суботу, 13 липня, у містах України:

Ужгород – +21…+23

Львів – +21…+23

Івано-Франківськ – +21…+23

Тернопіль – +21…+23

Чернівці – +21…+23

Хмельницький – +21…+23

Луцьк – +21…+23

Рівне – +20…+22

Житомир – +21…+23

Вінниця – +21…+23

Одеса – +24…+26

Миколаїв – +24…+26

Херсон – +24…+26

Сімферополь – +24…+26

Кропивницький – +22…+24

Черкаси – +21…+23

Чернігів – +20…+22

Суми – +20…+22

Полтава – +21…+23

Дніпро – +22…+24

Запоріжжя – +23…+25

Донецьк – +22…+24

Луганськ – +21…+23

Харків – +22…+24

Київ – +21…+23



Прогноз погоди на суботу, 13 липня, від Укргідрометцентру