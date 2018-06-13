Прогноз погоди на 14 червня: Україну накриють грози, сухо – лише на Півдні

Погода в Україні у четвер, 14 червня, буде дощовою. На Заході можливі шквали та град. Сухо буде лише у південних регіонах, а також – на Донеччині та Луганщині.

Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український метеоролог Наталка Діденко.

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Завтра, 14 червня, на Заході знову очікуються дощі та грози з ймовірністю граду та шквалів. Дощі пройдуть смугою Вінниччина-Черкащина-Полтавщина-Харківщина. На Півночі зачепить Житомирщину та Сумщину. А ось Київщину та Чернігівщину не оминуть незначні локальні дощі,

– прогнозує синоптик.

У південних регіонах, окрім Одещини, а також на Луганщині й Донеччині очікується суха сонячна погода.

Повітря буде свіжішим на Заході, +22...+26 градусів, загалом по всій території України стовпчики термометрів піднімуться до +26...+30 градусів. На узбережжях Чорного та Азовського морів – до +30...+33 градусів.

У Києві 14 червня – без істотних опадів, температура повітря протягом дня підніметься до +28 градусів.

Прогноз погоди на четвер, 14 червня, у містах України:

Ужгород – +22...+24

Львів – +19...+21

Івано-Франківськ – +22...+24

Тернопіль – +22...+24

Чернівці – +24...+26

Хмельницький – +25...+27

Луцьк – +21...+23

Рівне – +21...+23

Житомир – +26...+28

Вінниця – +26...+28

Одеса – +30...+32

Миколаїв – +30...+32

Херсон – +31...+33

Сімферополь – +32...+34

Кропивницький – +27...+29

Черкаси – +26...+28

Чернігів – +25...+27

Суми – +24...+26

Полтава – +26...+28

Дніпро – +29...+31

Запоріжжя – +31..+33

Донецьк – +29...+31

Луганськ – +30...+32

Харків – +26...+28

Київ – +26...+28



Погода в Україні у четвер, 14 червня, від Укргідрометцентру