Прогноз погоди на 14 червня: Україну накриють грози, сухо – лише на Півдні
Погода в Україні у четвер, 14 червня, буде дощовою. На Заході можливі шквали та град. Сухо буде лише у південних регіонах, а також – на Донеччині та Луганщині.
Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український метеоролог Наталка Діденко.
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Завтра, 14 червня, на Заході знову очікуються дощі та грози з ймовірністю граду та шквалів. Дощі пройдуть смугою Вінниччина-Черкащина-Полтавщина-Харківщина. На Півночі зачепить Житомирщину та Сумщину. А ось Київщину та Чернігівщину не оминуть незначні локальні дощі,
– прогнозує синоптик.
У південних регіонах, окрім Одещини, а також на Луганщині й Донеччині очікується суха сонячна погода.
Повітря буде свіжішим на Заході, +22...+26 градусів, загалом по всій території України стовпчики термометрів піднімуться до +26...+30 градусів. На узбережжях Чорного та Азовського морів – до +30...+33 градусів.
У Києві 14 червня – без істотних опадів, температура повітря протягом дня підніметься до +28 градусів.
Прогноз погоди на четвер, 14 червня, у містах України:
Ужгород – +22...+24
Львів – +19...+21
Івано-Франківськ – +22...+24
Тернопіль – +22...+24
Чернівці – +24...+26
Хмельницький – +25...+27
Луцьк – +21...+23
Рівне – +21...+23
Житомир – +26...+28
Вінниця – +26...+28
Одеса – +30...+32
Миколаїв – +30...+32
Херсон – +31...+33
Сімферополь – +32...+34
Кропивницький – +27...+29
Черкаси – +26...+28
Чернігів – +25...+27
Суми – +24...+26
Полтава – +26...+28
Дніпро – +29...+31
Запоріжжя – +31..+33
Донецьк – +29...+31
Луганськ – +30...+32
Харків – +26...+28
Київ – +26...+28
Погода в Україні у четвер, 14 червня, від Укргідрометцентру