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      Прогноз погоди на 15 липня: дощі й прохолода усюди, окрім Сходу

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      Прогноз погоди 15 липня 2019 – яку погоду обіцяє синоптик в Україні
      Прогноз погоди на 15 липня / pixabay.com

      Погода в Україні у понеділок, 15 липня, буде дощовою та доволі прохолодною, як на липень. Так, майже по всій території України температурні позначки коливатимуться +21...+23 градусів.

      А ось найтепліше буде у східних регіонах, а також на Херсонщині. Там температура повітря підніметься до +24...+27 градусів. У східних областях синоптики не передбачають дощів.

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      Найхолодніше, своєю чергою, буде у низці західних регіонів. Зокрема, не вище +19...+21 градуса температура повітря підніметься у Хмельницькій та Львівській областях.

      Вітер буде західним, 3 – 8 метрів за секунду.

      Попри дощі, найближчими днями в Україні збережеться високий рівень пожежної небезпеки. Зокрема, в Укргідрометцентрі попереджають про таку небезпеку в Черкаській, більшості районів Полтавської, Луганської, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Одеської областей.

      Прогноз погоди на понеділок, 15 липня, у містах України:

      Ужгород – +22…+24

      Львів – +19…+21

      Івано-Франківськ – +20…+22

      Тернопіль – +20…+22

      Чернівці – +20…+22

      Хмельницький – +19…+21

      Луцьк – +20…+22

      Рівне – +20…+22

      Житомир – +20…+22

      Вінниця – +20…+22

      Одеса – +24…+26

      Миколаїв – +24…+26

      Херсон – +25…+27

      Сімферополь – +24…+26

      Кропивницький – +22…+24

      Черкаси – +21…+23

      Чернігів – +21…+23

      Суми – +21…+23

      Полтава – +22…+24

      Дніпро – +24…+26

      Запоріжжя – +25…+27

      Донецьк –+25…+27

      Луганськ – +25…+27

      Харків – +25…+27

      Київ – +19…+21

      погода прогноз погоди на 15 липня погода на липень
      Прогноз погоди в Україні на понеділок, 15 липня, від Укргідрометцентру

      blog_ava
      Прогноз погоди на 14 липня: на більшості території України дощитиме, у решті областей – спека
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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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