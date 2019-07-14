Прогноз погоди на 15 липня: дощі й прохолода усюди, окрім Сходу
Погода в Україні у понеділок, 15 липня, буде дощовою та доволі прохолодною, як на липень. Так, майже по всій території України температурні позначки коливатимуться +21...+23 градусів.
А ось найтепліше буде у східних регіонах, а також на Херсонщині. Там температура повітря підніметься до +24...+27 градусів. У східних областях синоптики не передбачають дощів.
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Найхолодніше, своєю чергою, буде у низці західних регіонів. Зокрема, не вище +19...+21 градуса температура повітря підніметься у Хмельницькій та Львівській областях.
Вітер буде західним, 3 – 8 метрів за секунду.
Попри дощі, найближчими днями в Україні збережеться високий рівень пожежної небезпеки. Зокрема, в Укргідрометцентрі попереджають про таку небезпеку в Черкаській, більшості районів Полтавської, Луганської, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Одеської областей.
Прогноз погоди на понеділок, 15 липня, у містах України:
Ужгород – +22…+24
Львів – +19…+21
Івано-Франківськ – +20…+22
Тернопіль – +20…+22
Чернівці – +20…+22
Хмельницький – +19…+21
Луцьк – +20…+22
Рівне – +20…+22
Житомир – +20…+22
Вінниця – +20…+22
Одеса – +24…+26
Миколаїв – +24…+26
Херсон – +25…+27
Сімферополь – +24…+26
Кропивницький – +22…+24
Черкаси – +21…+23
Чернігів – +21…+23
Суми – +21…+23
Полтава – +22…+24
Дніпро – +24…+26
Запоріжжя – +25…+27
Донецьк –+25…+27
Луганськ – +25…+27
Харків – +25…+27
Київ – +19…+21
Прогноз погоди в Україні на понеділок, 15 липня, від Укргідрометцентру