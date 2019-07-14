Прогноз погоди на 15 липня: дощі й прохолода усюди, окрім Сходу

Погода в Україні у понеділок, 15 липня, буде дощовою та доволі прохолодною, як на липень. Так, майже по всій території України температурні позначки коливатимуться +21...+23 градусів.

А ось найтепліше буде у східних регіонах, а також на Херсонщині. Там температура повітря підніметься до +24...+27 градусів. У східних областях синоптики не передбачають дощів.

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Найхолодніше, своєю чергою, буде у низці західних регіонів. Зокрема, не вище +19...+21 градуса температура повітря підніметься у Хмельницькій та Львівській областях.

Вітер буде західним, 3 – 8 метрів за секунду.

Попри дощі, найближчими днями в Україні збережеться високий рівень пожежної небезпеки. Зокрема, в Укргідрометцентрі попереджають про таку небезпеку в Черкаській, більшості районів Полтавської, Луганської, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Одеської областей.

Прогноз погоди на понеділок, 15 липня, у містах України:

Ужгород – +22…+24

Львів – +19…+21

Івано-Франківськ – +20…+22

Тернопіль – +20…+22

Чернівці – +20…+22

Хмельницький – +19…+21

Луцьк – +20…+22

Рівне – +20…+22

Житомир – +20…+22

Вінниця – +20…+22

Одеса – +24…+26

Миколаїв – +24…+26

Херсон – +25…+27

Сімферополь – +24…+26

Кропивницький – +22…+24

Черкаси – +21…+23

Чернігів – +21…+23

Суми – +21…+23

Полтава – +22…+24

Дніпро – +24…+26

Запоріжжя – +25…+27

Донецьк –+25…+27

Луганськ – +25…+27

Харків – +25…+27

Київ – +19…+21



Прогноз погоди в Україні на понеділок, 15 липня, від Укргідрометцентру