15:43
16 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КУРСИ ВАЛЮТ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВОЛОДИМИР ПУТІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Запальна кавказька кров. Дно російського кінематографу
Вєсті Кремля
23:22, 15 грудня
Вєсті.UA. Великомучениця Неля Штепа. Нелегка доля кума Путіна в Україні
Вєсті.UA
19:59, 15 грудня
Ахметов і Ко зможуть підзаробити на арештованому майні попередників
ЦРУ
09:05, 13 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. ЛАЗ: автобус-рекордсмен
Згадати все
23:53, 14 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
КУРСИ ВАЛЮТ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВОЛОДИМИР ПУТІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Прогноз погоди на 16 грудня: сильні опади та штормове попередження накриють Україну

09:31, сьогодні 3095 Читать новость на русском
Погода в Україні 16 грудня буде здебільшого з опадами
Погода в Україні 16 грудня буде здебільшого з опадами / Соцмережі

Погода 16 грудня в Україні буде частково з опадами, однак вони випадатимуть лише на заході, півночі та в центральних областях. Щодо температури, то в суботу вона здебільшого буде плюсовою.

Про це пише відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: На Україну суне циклон: коли чекати зміни погоди

За словами фахівця, 16 грудня на заході пройдуть мокрий сніг та дощ, а на півночі переважатимуть дощі.

Крім того, волого буде і в центрі, натомість на сході та півдні опади не очікуються.

"Температура повітря протягом суботи очікується на рівні +5 – +11 градусів, на півдні прогнозується до +14 градусів, на заході буде холодно – 0 – +5 градусів", – додає Наталка Діденко.

Також синоптик попереджає про сильний штормовий вітер, який накриє фактично всі області України, окрім західних.

Прогноз погоди на суботу, 16 грудня у містах України:

Ужгород – +4…+6

Львів – 0…+2

Івано-Франківськ – +2…+4

Тернопіль – +2…+4

Чернівці – +4…+6

Хмельницький – +2…+4

Луцьк – 0…+2

Рівне – 0…+2

Житомир – +4…+6

Вінниця – +8…+10

Одеса – +10…+12

Миколаїв – +10…+12

Херсон – +10…+12

Сімферополь – +11…+13

Кропивницький – +9…+11

Черкаси – +7…+9

Чернігів – +6…+8

Суми – +6…+8

Полтава – +7…+9

Дніпро – +11…+13

Запоріжжя – +9…+11

Донецьк – +7…+9

Луганськ – +7…+9

Харків – +8…+10

Київ – +6…+8

Український гідрометцентр на 16 грудня своєю чергою прогнозує хмарну погоду.

західних областях очікується дощ з мокрим снігом, в Карпатах та на Закарпатті вночі – сильні опади (на високогір'ї прогнозується дуже сильний сніг). На решті території буде невеликий дощ, а у більшості південних та центральних областей прогнозується погода без істотних опадів", – підкреслюють метеорологи.

За їхньою інформацією, температура повітря протягом доби на більшості території України становитиме 0 – 5 градусів тепла, а сила вітру – 7 – 12 метрів за секунду, проте є можливими і пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

Як переконують у гідрометцентрі на півдні ж температура підніметься до +7 – +12 градусів, а у північних, східних та Вінницькій областях буде дещо прохолодніше – +4 – +9 градусів.

Погода, сніг, опади, Україна, дощ, Укргідрометцентр

Теги: Новини України Погода Негода в Україні
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Судова епопея: Київський суд повністю виправдав скандального ректора-хабарника
сьогодні, 15:22 Судова епопея: Київський суд повністю виправдав скандального ректора-хабарника
105
Підсумки 2017 року: найгучніші вбивства в Україні
5 грудня, 20:02 Підсумки 2017 року: найгучніші вбивства в Україні
Настя Сукач 2586
Подбиваем итоги: достижения и провалы власти в области реформирования страны
сьогодні, 12:01 Подбиваем итоги: достижения и провалы власти в области реформирования страны
Олег Пономарь 530
Подарунки від Миколая: ціна питання
сьогодні, 11:00 Подарунки від Миколая: ціна питання
Яніна Ткачук 1423
Будни
сьогодні, 08:47 Будни "ЛНР": теперь портреты Плотницкого снимут со всех муниципальных зданий
Ольга Черненко 2155
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня , 19:11
Україна зазнала втрат на фронті: стало відоме ім'я загиблого воїна
 11 грудня , 18:30
Не дожив до дня народження: підлітка вбило струмом в Одесі, коли той намагався врятувати кошеня
29 жовтня , 09:58
Павло Клімкін зустрінеться з генсеком ООН
 14 грудня , 15:04
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук