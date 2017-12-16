Прогноз погоди на 16 грудня: сильні опади та штормове попередження накриють Україну

Погода 16 грудня в Україні буде частково з опадами, однак вони випадатимуть лише на заході, півночі та в центральних областях. Щодо температури, то в суботу вона здебільшого буде плюсовою.

Про це пише відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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За словами фахівця, 16 грудня на заході пройдуть мокрий сніг та дощ, а на півночі переважатимуть дощі.

Крім того, волого буде і в центрі, натомість на сході та півдні опади не очікуються.

"Температура повітря протягом суботи очікується на рівні +5 – +11 градусів, на півдні прогнозується до +14 градусів, на заході буде холодно – 0 – +5 градусів", – додає Наталка Діденко.

Також синоптик попереджає про сильний штормовий вітер, який накриє фактично всі області України, окрім західних.

Прогноз погоди на суботу, 16 грудня у містах України:

Ужгород – +4…+6

Львів – 0…+2

Івано-Франківськ – +2…+4

Тернопіль – +2…+4

Чернівці – +4…+6

Хмельницький – +2…+4

Луцьк – 0…+2

Рівне – 0…+2

Житомир – +4…+6

Вінниця – +8…+10

Одеса – +10…+12

Миколаїв – +10…+12

Херсон – +10…+12

Сімферополь – +11…+13

Кропивницький – +9…+11

Черкаси – +7…+9

Чернігів – +6…+8

Суми – +6…+8

Полтава – +7…+9

Дніпро – +11…+13

Запоріжжя – +9…+11

Донецьк – +7…+9

Луганськ – +7…+9

Харків – +8…+10

Київ – +6…+8

Український гідрометцентр на 16 грудня своєю чергою прогнозує хмарну погоду.

"У західних областях очікується дощ з мокрим снігом, в Карпатах та на Закарпатті вночі – сильні опади (на високогір'ї прогнозується дуже сильний сніг). На решті території буде невеликий дощ, а у більшості південних та центральних областей прогнозується погода без істотних опадів", – підкреслюють метеорологи.

За їхньою інформацією, температура повітря протягом доби на більшості території України становитиме 0 – 5 градусів тепла, а сила вітру – 7 – 12 метрів за секунду, проте є можливими і пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

Як переконують у гідрометцентрі на півдні ж температура підніметься до +7 – +12 градусів, а у північних, східних та Вінницькій областях буде дещо прохолодніше – +4 – +9 градусів.