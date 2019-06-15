Прогноз погоди на 16 червня: дощі подекуди ослаблять спеку, але не нижче за +29
Погода в Україні у неділю, 16 червня, буде далі спекотною, здебільшого сухою, і лише на Заході та в деяких районах Сходу короткочасні дощі дещо протистоятимуть спробам температури піднятися далеко вище за +30.
"Спека не здається. У неділю, 16 червня, знову в Україні +30...+35 градусів. Кому пощастить – +29 градусів", – пише український синоптик Наталка Діденко.
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Український гідрометцентр опублікував дещо "лайтовіший" прогноз – +29...+31 практично по всій території країни.
Короткочасні дощі з грозами можна очікувати на Харківщині, Луганщині та Донеччині, а також майже в усіх областях Західної України. Однак загалом опадів практично не буде.
У Києві 16 червня – спека,+30 та без істотних опадів.
Прогноз погоди на неділю, 16 червня, у містах України:
Ужгород – +29…+31
Львів – +29…+31
Івано-Франківськ – +29…+31
Тернопіль – +29…+31
Чернівці – +29…+31
Хмельницький – +29…+31
Луцьк – +29…+31
Рівне – +29…+31
Житомир – +29…+31
Вінниця – +29…+31
Одеса – +29…+31
Миколаїв – +29…+31
Херсон – +29…+31
Сімферополь – +31…+33
Кропивницький – +29…+31
Черкаси – +29…+31
Чернігів – +28…+30
Суми – +27…+29
Полтава – +29…+31
Дніпро – +29…+31
Запоріжжя – +29…+31
Донецьк – +27…+29
Луганськ – +27…+29
Харків – +27…+29
Київ – +29…+31
Прогноз погоди на 16 червня від Укргідрометцентру