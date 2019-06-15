Прогноз погоди на 16 червня: дощі подекуди ослаблять спеку, але не нижче за +29

Погода в Україні у неділю, 16 червня, буде далі спекотною, здебільшого сухою, і лише на Заході та в деяких районах Сходу короткочасні дощі дещо протистоятимуть спробам температури піднятися далеко вище за +30.

"Спека не здається. У неділю, 16 червня, знову в Україні +30...+35 градусів. Кому пощастить – +29 градусів", – пише український синоптик Наталка Діденко.

Читайте також: У Києві дуже високий рівень забруднення повітря: коли ситуація покращиться

Український гідрометцентр опублікував дещо "лайтовіший" прогноз – +29...+31 практично по всій території країни.

Короткочасні дощі з грозами можна очікувати на Харківщині, Луганщині та Донеччині, а також майже в усіх областях Західної України. Однак загалом опадів практично не буде.

У Києві 16 червня – спека,+30 та без істотних опадів.

Прогноз погоди на неділю, 16 червня, у містах України:

Ужгород – +29…+31

Львів – +29…+31

Івано-Франківськ – +29…+31

Тернопіль – +29…+31

Чернівці – +29…+31

Хмельницький – +29…+31

Луцьк – +29…+31

Рівне – +29…+31

Житомир – +29…+31

Вінниця – +29…+31

Одеса – +29…+31

Миколаїв – +29…+31

Херсон – +29…+31

Сімферополь – +31…+33

Кропивницький – +29…+31

Черкаси – +29…+31

Чернігів – +28…+30

Суми – +27…+29

Полтава – +29…+31

Дніпро – +29…+31

Запоріжжя – +29…+31

Донецьк – +27…+29

Луганськ – +27…+29

Харків – +27…+29

Київ – +29…+31



Прогноз погоди на 16 червня від Укргідрометцентру