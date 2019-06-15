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      Прогноз погоди на 16 червня: дощі подекуди ослаблять спеку, але не нижче за +29

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      Погода 16 червня 2019 Україна – якою буде погода
      Прогноз погоди в Україні на 16 червня / Justgiving.com

      Погода в Україні у неділю, 16 червня, буде далі спекотною, здебільшого сухою, і лише на Заході та в деяких районах Сходу короткочасні дощі дещо протистоятимуть спробам температури піднятися далеко вище за +30.

      "Спека не здається. У неділю, 16 червня, знову в Україні +30...+35 градусів. Кому пощастить – +29 градусів", – пише український синоптик Наталка Діденко. 

      Читайте також: У Києві дуже високий рівень забруднення повітря: коли ситуація покращиться

      Український гідрометцентр опублікував дещо "лайтовіший" прогноз – +29...+31 практично по всій території країни.

      Короткочасні дощі з грозами можна очікувати на Харківщині, Луганщині та Донеччині, а також майже в усіх областях Західної України. Однак загалом опадів практично не буде.

      У Києві 16 червня – спека,+30 та без істотних опадів.

      Прогноз погоди на неділю, 16 червня, у містах України:

      Ужгород – +29…+31

      Львів – +29…+31

      Івано-Франківськ – +29…+31

      Тернопіль – +29…+31

      Чернівці – +29…+31

      Хмельницький – +29…+31

      Луцьк – +29…+31

      Рівне – +29…+31

      Житомир – +29…+31

      Вінниця – +29…+31

      Одеса – +29…+31

      Миколаїв – +29…+31

      Херсон – +29…+31

      Сімферополь – +31…+33

      Кропивницький – +29…+31

      Черкаси – +29…+31

      Чернігів – +28…+30

      Суми – +27…+29

      Полтава – +29…+31

      Дніпро – +29…+31

      Запоріжжя – +29…+31

      Донецьк – +27…+29

      Луганськ – +27…+29

      Харків – +27…+29

      Київ – +29…+31

      Погода
      Прогноз погоди на 16 червня від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода Спека в Україні
      Джерело: 24 канал
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