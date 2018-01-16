Прогноз погоди 17 січня: в Україну йде відлига
17 січня більшість регіонів України засипле снігом. В Карпатах вночі буде сильний сніг, на Півдні мокрий сніг та дощ, ожеледь, у більшості областей – мокрий сніг.
Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.
При цьому 17 січня морози покинуть Україні і почнеться відлига. Вдень у південній частині мокрий сніг та дощ, подекуди ожеледь. На дорогах місцями ожеледиця.
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Вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі -4…-9 градусів морозу, вдень від -3 морозу до +2 тепла. На півдні країни та Закарпатті вночі 0…-5 морозу, вдень 0…+5.
У Києві 17 січня вночі невеликий, вдень помірний сніг. Температура вночі -5…-7 градусів морозу, вдень близько нуля.
Прогноз погоди на середу, 17 січня, у містах України:
Ужгород – +1…+3
Львів – +1…+3
Івано-Франківськ – 0…-2
Тернопіль – 0…-2
Чернівці – 0…+2
Хмельницький – -1…+1
Луцьк – -1…+1
Рівне – -1…+1
Житомир – -1…+1
Вінниця – -1…+1
Одеса – +2…+4
Миколаїв – +2…+4
Херсон – +2…+4
Сімферополь – -1…+1
Кропивницький – -1…+1
Черкаси – -1…+1
Чернігів – 0…-2
Суми – -1…-3
Полтава – -1…+1
Дніпро – -1…+1
Запоріжжя – +1…+3
Донецьк –0…-2
Луганськ – 0…-2
Харків – 0…-2
Київ – -1…+1