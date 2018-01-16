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Прогноз погоди 17 січня: в Україну йде відлига

16:22, сьогодні 1626
Прогноз погоди 17 січня
Прогноз погоди 17 січня / molbuk.ua

17 січня більшість регіонів України засипле снігом. В Карпатах вночі буде сильний сніг, на Півдні мокрий сніг та дощ, ожеледь, у більшості областей – мокрий сніг.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.

При цьому 17 січня морози покинуть Україні і почнеться відлига. Вдень у південній частині мокрий сніг та дощ, подекуди ожеледь. На дорогах місцями ожеледиця.

Читайте також: Україну вкриють сильні снігопади: перелік областей

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі -4…-9 градусів морозу, вдень від -3 морозу до +2 тепла. На півдні країни та Закарпатті вночі 0…-5 морозу, вдень 0…+5.

У Києві 17 січня вночі невеликий, вдень помірний сніг. Температура вночі -5…-7 градусів морозу, вдень близько нуля.

Прогноз погоди на середу, 17 січня, у містах України:

Ужгород – +1…+3

Львів – +1…+3

Івано-Франківськ – 0…-2

Тернопіль – 0…-2

Чернівці – 0…+2

Хмельницький – -1…+1

Луцьк – -1…+1

Рівне – -1…+1

Житомир – -1…+1

Вінниця – -1…+1

Одеса – +2…+4

Миколаїв – +2…+4

Херсон – +2…+4

Сімферополь – -1…+1

Кропивницький – -1…+1

Черкаси – -1…+1

Чернігів – 0…-2

Суми – -1…-3

Полтава – -1…+1

Дніпро – -1…+1

Запоріжжя – +1…+3

Донецьк –0…-2

Луганськ – 0…-2

Харків – 0…-2

Київ – -1…+1

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
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