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      Прогноз погоди на 17 червня: стане трішки прохолодніше, а Захід омиють дощі

      80 Читать новость на русском
      Прогноз погоди на 17 червня 2019 Україна – якою буде погода
      Прогноз погоди в Україні на 17 червня: / 1zoom.me/es/

      Погода в Україні в понеділок, 17 червня, буде все ще спекотною. Воно й не дивно, на вулиці – як-не-як літо. Щоправда, тиждень розпочнеться з добрих новин: температура повітря трохи знизиться.

      Так, комфортно буде у західних регіонах. Там стовпчики термометрів зупиняться на позначках у +23...+27 градусів. Там, а також на Київщині і Чернігівщині, ймовірні короткочасні грозові дощі.

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      На решті території – без опадів. Найспекотніше буде біля морів. На Одещині та Херсонщині найвищі градуси – +30...+32. Температура в Чорному морі, до речі, від +23 до +25 градусів, в Азовському – +24...+26 градусів.

      Вітер буде західним, 3 – 8 метрів за секунду.

      У Києві температура повітря сягне +28...+30 градусів. Спеку дещо вгамують грозові дощі, які синоптики прогнозують у столиці.

      Прогноз погоди на понеділок, 17 червня, у містах України:

      Ужгород – +27…+29

      Львів – +23…+25

      Івано-Франківськ – +23…+25

      Тернопіль – +25…+27

      Чернівці – +24…+26

      Хмельницький – +25…+27

      Луцьк – +25…+27

      Рівне – +25…+27

      Житомир – +27…+29

      Вінниця – +27…+29

      Одеса – +30…+32

      Миколаїв – +29…+31

      Херсон – +30…+32

      Сімферополь – +29…+31

      Кропивницький – +28…+30

      Черкаси – +28…+30

      Чернігів – +28…+30

      Суми – +27…+29

      Полтава – +27…+29

      Дніпро – +28…+30

      Запоріжжя – +29…+31

      Донецьк – +28…+30

      Луганськ – +27…+29

      Харків – +27…+29

      Київ – +28…+30

      прогноз погоди на 17 червня погода на червень погода на 17 червня
      Прогноз погоди на понеділок, 17 червня, від Укргідрометцентру

      Важливо: У Києві дуже високий рівень забруднення повітря: коли ситуація покращиться

      blog_ava
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      Теги: Новини України Спека в Україні Погода
      Джерело: 24 канал
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