Прогноз погоди на 17 червня: стане трішки прохолодніше, а Захід омиють дощі

Погода в Україні в понеділок, 17 червня, буде все ще спекотною. Воно й не дивно, на вулиці – як-не-як літо. Щоправда, тиждень розпочнеться з добрих новин: температура повітря трохи знизиться.

Так, комфортно буде у західних регіонах. Там стовпчики термометрів зупиняться на позначках у +23...+27 градусів. Там, а також на Київщині і Чернігівщині, ймовірні короткочасні грозові дощі.

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На решті території – без опадів. Найспекотніше буде біля морів. На Одещині та Херсонщині найвищі градуси – +30...+32. Температура в Чорному морі, до речі, від +23 до +25 градусів, в Азовському – +24...+26 градусів.

Вітер буде західним, 3 – 8 метрів за секунду.

У Києві температура повітря сягне +28...+30 градусів. Спеку дещо вгамують грозові дощі, які синоптики прогнозують у столиці.

Прогноз погоди на понеділок, 17 червня, у містах України:

Ужгород – +27…+29

Львів – +23…+25

Івано-Франківськ – +23…+25

Тернопіль – +25…+27

Чернівці – +24…+26

Хмельницький – +25…+27

Луцьк – +25…+27

Рівне – +25…+27

Житомир – +27…+29

Вінниця – +27…+29

Одеса – +30…+32

Миколаїв – +29…+31

Херсон – +30…+32

Сімферополь – +29…+31

Кропивницький – +28…+30

Черкаси – +28…+30

Чернігів – +28…+30

Суми – +27…+29

Полтава – +27…+29

Дніпро – +28…+30

Запоріжжя – +29…+31

Донецьк – +28…+30

Луганськ – +27…+29

Харків – +27…+29

Київ – +28…+30



Прогноз погоди на понеділок, 17 червня, від Укргідрометцентру

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