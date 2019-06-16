Прогноз погоди на 17 червня: стане трішки прохолодніше, а Захід омиють дощі
Погода в Україні в понеділок, 17 червня, буде все ще спекотною. Воно й не дивно, на вулиці – як-не-як літо. Щоправда, тиждень розпочнеться з добрих новин: температура повітря трохи знизиться.
Так, комфортно буде у західних регіонах. Там стовпчики термометрів зупиняться на позначках у +23...+27 градусів. Там, а також на Київщині і Чернігівщині, ймовірні короткочасні грозові дощі.
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На решті території – без опадів. Найспекотніше буде біля морів. На Одещині та Херсонщині найвищі градуси – +30...+32. Температура в Чорному морі, до речі, від +23 до +25 градусів, в Азовському – +24...+26 градусів.
Вітер буде західним, 3 – 8 метрів за секунду.
У Києві температура повітря сягне +28...+30 градусів. Спеку дещо вгамують грозові дощі, які синоптики прогнозують у столиці.
Прогноз погоди на понеділок, 17 червня, у містах України:
Ужгород – +27…+29
Львів – +23…+25
Івано-Франківськ – +23…+25
Тернопіль – +25…+27
Чернівці – +24…+26
Хмельницький – +25…+27
Луцьк – +25…+27
Рівне – +25…+27
Житомир – +27…+29
Вінниця – +27…+29
Одеса – +30…+32
Миколаїв – +29…+31
Херсон – +30…+32
Сімферополь – +29…+31
Кропивницький – +28…+30
Черкаси – +28…+30
Чернігів – +28…+30
Суми – +27…+29
Полтава – +27…+29
Дніпро – +28…+30
Запоріжжя – +29…+31
Донецьк – +28…+30
Луганськ – +27…+29
Харків – +27…+29
Київ – +28…+30
Прогноз погоди на понеділок, 17 червня, від Укргідрометцентру
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