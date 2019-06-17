Прогноз погоди на 18 червня: все ще спекотно, лише подекуди повітря освіжатимуть нетривалі дощі

Погода в Україні у вівторок, 18 червня, буде й далі дуже теплою. На Заході України буде +25...+29 градусів, на решті території спекотніше, у межах +29...+34.

Дощі з грозами можуть пройти на південному заході України та вздовж смуги Вінниччина-Черкащина-Полтавщина. Про це повідомила український синоптик Наталка Діденко.

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"Ці нетривалі дощі ненадовго освіжатимуть повітря, проте можуть миттєво переходити у сильну зливу та грозу", – попередила Діденко. Утім, на решті території країни – сухо.

У столиці також триматиметься спека навколо +30, дощі – малоймовірні.

До слова, синоптик переконує, що спека в Україні послабне з 25 червня. Ну, як послабне – температура повітря "впаде" до +23...+29 градусів.

Прогноз погоди на вівторок, 18 червня, у містах України:

Ужгород – +26…+28

Львів – +24…+26

Івано-Франківськ – +25…+27

Тернопіль – +25…+27

Чернівці – +24…+26

Хмельницький – +26…+28

Луцьк – +25…+27

Рівне – +25…+27

Житомир – +26…+28

Вінниця – +27…+29

Одеса – +27…+29

Миколаїв – +31…+33

Херсон – +30…+32

Сімферополь – +30…+32

Кропивницький – +27…+29

Черкаси – +26…+28

Чернігів – +26…+28

Суми – +25…+27

Полтава – +26…+28

Дніпро – +27…+29

Запоріжжя – +29…+31

Донецьк – +27…+29

Луганськ – +27…+29

Харків – +26…+28

Київ – +27…+29



Прогноз погоди на вівторок, 18 червня, від Укргідрометцентру