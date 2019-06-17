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      Прогноз погоди на 18 червня: все ще спекотно, лише подекуди повітря освіжатимуть нетривалі дощі

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      Погода 18 червня 2019 Київ, Львів, Одеса та міста України – синоптик
      Прогноз погоди в Україні на 18 червня / Fox23.com

      Погода в Україні у вівторок, 18 червня, буде й далі дуже теплою. На Заході України буде +25...+29 градусів, на решті території спекотніше, у межах +29...+34.

      Дощі з грозами можуть пройти на південному заході України та вздовж смуги Вінниччина-Черкащина-Полтавщина. Про це повідомила український синоптик Наталка Діденко.

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      "Ці нетривалі дощі ненадовго освіжатимуть повітря, проте можуть миттєво переходити у сильну зливу та грозу", – попередила Діденко. Утім, на решті території країни – сухо. 

      У столиці також триматиметься спека навколо +30, дощі – малоймовірні.

      До слова, синоптик переконує, що спека в Україні послабне з 25 червня. Ну, як послабне – температура повітря "впаде" до +23...+29 градусів.

      Прогноз погоди на вівторок, 18 червня, у містах України:

      Ужгород – +26…+28

      Львів – +24…+26

      Івано-Франківськ – +25…+27

      Тернопіль – +25…+27

      Чернівці – +24…+26

      Хмельницький – +26…+28

      Луцьк – +25…+27

      Рівне – +25…+27

      Житомир – +26…+28

      Вінниця – +27…+29

      Одеса – +27…+29

      Миколаїв – +31…+33

      Херсон – +30…+32

      Сімферополь – +30…+32

      Кропивницький – +27…+29

      Черкаси – +26…+28

      Чернігів – +26…+28

      Суми – +25…+27

      Полтава – +26…+28

      Дніпро – +27…+29

      Запоріжжя – +29…+31

      Донецьк – +27…+29

      Луганськ – +27…+29

      Харків – +26…+28

      Київ – +27…+29

      Погода
      Прогноз погоди на вівторок, 18 червня, від Укргідрометцентру

      blog_ava
      Прогноз погоди на 17 червня: стане трішки прохолодніше, а Захід омиють дощі
      сьогодні
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      Теги: Новини України Погода Спека в Україні
      Джерело: 24 канал
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