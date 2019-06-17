Прогноз погоди на 18 червня: все ще спекотно, лише подекуди повітря освіжатимуть нетривалі дощі
Погода в Україні у вівторок, 18 червня, буде й далі дуже теплою. На Заході України буде +25...+29 градусів, на решті території спекотніше, у межах +29...+34.
Дощі з грозами можуть пройти на південному заході України та вздовж смуги Вінниччина-Черкащина-Полтавщина. Про це повідомила український синоптик Наталка Діденко.
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"Ці нетривалі дощі ненадовго освіжатимуть повітря, проте можуть миттєво переходити у сильну зливу та грозу", – попередила Діденко. Утім, на решті території країни – сухо.
У столиці також триматиметься спека навколо +30, дощі – малоймовірні.
Прогноз погоди на вівторок, 18 червня, у містах України:
Ужгород – +26…+28
Львів – +24…+26
Івано-Франківськ – +25…+27
Тернопіль – +25…+27
Чернівці – +24…+26
Хмельницький – +26…+28
Луцьк – +25…+27
Рівне – +25…+27
Житомир – +26…+28
Вінниця – +27…+29
Одеса – +27…+29
Миколаїв – +31…+33
Херсон – +30…+32
Сімферополь – +30…+32
Кропивницький – +27…+29
Черкаси – +26…+28
Чернігів – +26…+28
Суми – +25…+27
Полтава – +26…+28
Дніпро – +27…+29
Запоріжжя – +29…+31
Донецьк – +27…+29
Луганськ – +27…+29
Харків – +26…+28
Київ – +27…+29
Прогноз погоди на вівторок, 18 червня, від Укргідрометцентру