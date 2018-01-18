Погода на 19 січня: Водохреще буде теплим і зі снігом

19 січня погода в Україні буде сніговою. Крім того, у деяких регіонах потеплішає, відтак тут дощитиме. Без опадів буде на Одещині та у частині Вінницької, а також Чернівецької областей.

Про це пише відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Керівникам ОДА заборонили покидати свої області на час негоди

За її словами, причина таких погодних умов циклон, який 19 січня переміститься на східну частину Чорного моря.

Хоча його атмосферні фронти ще прикрашатимуть на Водохреще вулиці, церкви, дерева, наші шапки і дашки машин білим снігом. Але 19 січня з Німеччини прискаче на Білорусь, на наш захід, північний захід отой циклон, яким німецькі синоптики своїх громадян лякають. Тому в Україні практично повсюди підсипатиме, сипатиме снігом, а вдень, коли потепліє, десь і підливатиме дощем,

– підкреслює експерт.

Крім того вона додала, що Одещина, частина Вінницької та Чернівецької областей тимчасово звільняться від атмосферних опадів.

Щодо температури, то, як переконує синоптик, вдень на Водохреще потеплішає або до незначних 'мінусів', або взагалі до відлиги.

"У Києві і Святвечір, і Водохреще будуть із снігом. З обіду 19-го січня опади в столиці послабнуть та припиняться. Вночі у столиці взагалі класика буде гоголівська – сніг і морозець до -5 – -7 градусів. Вдень потеплішає майже до нуля", – констатувала Діденко.

Прогноз погоди на п'ятницю, 19 січня, у містах України:

Ужгород – +1…+3

Львів – 0…+2

Івано-Франківськ – +1…+3

Тернопіль – -1…+1

Чернівці – -1…+1

Хмельницький – -1…+1

Луцьк – 0…+2

Рівне – -1…+1

Житомир – -1…+1

Вінниця – -1…+1

Одеса – 0…+2

Миколаїв – 0…+2

Херсон – 0…+2

Сімферополь – +3…+5

Кропивницький – -1…+1

Черкаси – -1…+1

Чернігів – -1…+1

Суми – -1…-3

Полтава – 0…-2

Дніпро – 0…-2

Запоріжжя – 0…+2

Донецьк – -1…+1

Луганськ – -1…+1

Харків – 0…-2

Київ – 0…-2

За інформацією Українського гідрометцентру, 19 січня в Україні дощ зі снігом здебільшого спотерігатиметься на заході та у центрі, а на сході то півночі випаде сніг.

Як прогнозують експерти, середня температура повітря становитиме -1 – +1 градус. Найхолодніше буде на Сумщині – -1 – -3 градуси, а найтепліше у Криму – 3-5 градусів тепла.



Прогноз погоди на 19 січня від Укргідрометцентру