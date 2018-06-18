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Прогноз погоди на 19 червня: короткочасні грозові дощі на Заході, сухо та сонячно на Сході

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Прогноз погоди на 19 червня
Прогноз погоди на 19 червня / rabstol.net

Погода в Україні у вівторок, 19 червня, залишиться такою ж незрозумілою як і напередодні. На Заході країни слід очікувати короткочасні грозові дощі, в той час як на Сході та в Центрі України очікується суха та сонячна погода.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише український синоптик Наталія Діденко.

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Літо триває і казна-що з дощами також. Йдуть не там де треба і не такі, і малі, а якщо йдуть, то такі гарнесенькі, тихі – у сусідки Гальки, а в своєму дворі – з градом та шквалами. Завтра – шосьтаке й далі. Короткочасні грозові дощі найбільш ймовірні на Заході та Півночі України плюс Вінниччина. На Сході, у більшості центральних областей, на Півдні – сухо та сонячно,
– пише Наталія Діденко.

Температура повітря 19 червня буде високою +25...+34 градуси. На Півдні та Сході країни температура +28...+34 градусів. На Півночі температурний показник від +28 до +30 градусів. На Заході країни температура повітря найнижча – +25...+30.

Прогноз погоди на вівторок, 19 червня, у містах України:

Ужгород – +27...+29

Львів – +25...+27

Івано-Франківськ – +27...+29

Тернопіль – +27...+29

Чернівці – +27...+29

Хмельницький – +27...+29

Луцьк – +27...+29

Рівне – +27...+29

Житомир – +29...+31

Вінниця – +28...+30

Одеса – +30...+32

Миколаїв – +31...+33

Херсон – +30...+32

Сімферополь – +29...+31

Кропивницький – +29...+31

Черкаси – +28...+30

Чернігів – +28...+30

Суми – +27...+29

Полтава – +27...+29

Дніпро – +31...+33

Запоріжжя – +32...+34

Донецьк – +29...+31

Луганськ – +29...+31

Харків – +28...+30

Київ – +28...+30

погода в Україні, погода на 19 червня, погода
Прогноз погоди в Україні від Укргідрометцентру на 19 червня

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
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