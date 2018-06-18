Прогноз погоди на 19 червня: короткочасні грозові дощі на Заході, сухо та сонячно на Сході
Погода в Україні у вівторок, 19 червня, залишиться такою ж незрозумілою як і напередодні. На Заході країни слід очікувати короткочасні грозові дощі, в той час як на Сході та в Центрі України очікується суха та сонячна погода.
Про це на своїй сторінці у Facebook пише український синоптик Наталія Діденко.
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Літо триває і казна-що з дощами також. Йдуть не там де треба і не такі, і малі, а якщо йдуть, то такі гарнесенькі, тихі – у сусідки Гальки, а в своєму дворі – з градом та шквалами. Завтра – шосьтаке й далі. Короткочасні грозові дощі найбільш ймовірні на Заході та Півночі України плюс Вінниччина. На Сході, у більшості центральних областей, на Півдні – сухо та сонячно,
– пише Наталія Діденко.
Температура повітря 19 червня буде високою +25...+34 градуси. На Півдні та Сході країни температура +28...+34 градусів. На Півночі температурний показник від +28 до +30 градусів. На Заході країни температура повітря найнижча – +25...+30.
Прогноз погоди на вівторок, 19 червня, у містах України:
Ужгород – +27...+29
Львів – +25...+27
Івано-Франківськ – +27...+29
Тернопіль – +27...+29
Чернівці – +27...+29
Хмельницький – +27...+29
Луцьк – +27...+29
Рівне – +27...+29
Житомир – +29...+31
Вінниця – +28...+30
Одеса – +30...+32
Миколаїв – +31...+33
Херсон – +30...+32
Сімферополь – +29...+31
Кропивницький – +29...+31
Черкаси – +28...+30
Чернігів – +28...+30
Суми – +27...+29
Полтава – +27...+29
Дніпро – +31...+33
Запоріжжя – +32...+34
Донецьк – +29...+31
Луганськ – +29...+31
Харків – +28...+30
Київ – +28...+30
Прогноз погоди в Україні від Укргідрометцентру на 19 червня