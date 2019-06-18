Прогноз погоди на 19 червня: спека відступати не збирається

Погода в Україні у середу, 19 червня, буде майже без зміни – такою ж спекотною. Невеликі грозові дощі освіжать деякі регіони, але не надовго.

Дощів із грозами очікують на Заході, на Сході і на Полтавщині, повідомила український синоптик Наталка Діденко. Читайте також: Як заснути під час спеки: корисні поради на ніч Незначна ймовірність опадів є також на Одещині, на інших територіях – сухо. Протягом дня передбачається +28+33 градуси, в західних областях +26+29 градусів,

– пише Діденко. У Києві у середу, 19 червня, також буде сухо та спекотно. Стовпчик термометра підніметься до близько +30 градусів. Прогноз погоди на середу, 19 червня, у містах України: Ужгород – +27…+29 Львів – +27…+29 Івано-Франківськ – +26…+28 Тернопіль – +27…+29 Чернівці – +27…+29 Хмельницький – +27…+29 Луцьк – +27…+29 Рівне – +27…+29 Житомир – +27…+29 Вінниця – +28…+30 Одеса – +29…+31 Миколаїв – +30…+32 Херсон – +30…+32 Сімферополь – +29…+31 Кропивницький – +28…+30 Черкаси – +28…+30 Чернігів – +28…+30 Суми – +28…+30 Полтава – +28…+30 Дніпро – +29…+31 Запоріжжя – +30…+32 Донецьк – +29…+31 Луганськ – +28…+30 Харків – +28…+30 Київ – +28…+30

Прогноз погоди на середу, 19 червня, від Укргідрометцентру