Прогноз погоди на 19 червня: спека відступати не збирається
Погода в Україні у середу, 19 червня, буде майже без зміни – такою ж спекотною. Невеликі грозові дощі освіжать деякі регіони, але не надовго.
Дощів із грозами очікують на Заході, на Сході і на Полтавщині, повідомила український синоптик Наталка Діденко.
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Незначна ймовірність опадів є також на Одещині, на інших територіях – сухо.
Протягом дня передбачається +28+33 градуси, в західних областях +26+29 градусів,
– пише Діденко.
У Києві у середу, 19 червня, також буде сухо та спекотно. Стовпчик термометра підніметься до близько +30 градусів.
Прогноз погоди на середу, 19 червня, у містах України:
Ужгород – +27…+29
Львів – +27…+29
Івано-Франківськ – +26…+28
Тернопіль – +27…+29
Чернівці – +27…+29
Хмельницький – +27…+29
Луцьк – +27…+29
Рівне – +27…+29
Житомир – +27…+29
Вінниця – +28…+30
Одеса – +29…+31
Миколаїв – +30…+32
Херсон – +30…+32
Сімферополь – +29…+31
Кропивницький – +28…+30
Черкаси – +28…+30
Чернігів – +28…+30
Суми – +28…+30
Полтава – +28…+30
Дніпро – +29…+31
Запоріжжя – +30…+32
Донецьк – +29…+31
Луганськ – +28…+30
Харків – +28…+30
Київ – +28…+30
Прогноз погоди на середу, 19 червня, від Укргідрометцентру