17:19
18 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Приховані фантазії Кисельова. Хто винен у бідах росіян
      Вєсті Кремля
      21:16, 17 червня
      Вєсті. UA: Куди перенесуть Адміністрацію Зеленського. Ляшко думкою багатіє
      Вєсті.UA
      20:43, 17 червня
      Користь та шкода "зеленої" енергії: чому заговорили про другий Чорнобиль
      ЦРУ
      09:00, 14 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як студентство позитивно впливало на долі мільйонів
      Згадати все
      22:30, 14 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ

      Прогноз погоди на 19 червня: спека відступати не збирається

      600 Читать новость на русском
      Погода 19 червня 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 19 червня / getwallpapers.com

      Погода в Україні у середу, 19 червня, буде майже без зміни – такою ж спекотною. Невеликі грозові дощі освіжать деякі регіони, але не надовго.

      Дощів із грозами очікують на Заході, на Сході і на Полтавщині, повідомила український синоптик Наталка Діденко.

      Читайте також: Як заснути під час спеки: корисні поради на ніч

      Незначна ймовірність опадів є також на Одещині, на інших територіях – сухо.

      Протягом дня передбачається +28+33 градуси, в західних областях +26+29 градусів,
      – пише Діденко.

      У Києві у середу, 19 червня, також буде сухо та спекотно. Стовпчик термометра підніметься до близько +30 градусів.

      Прогноз погоди на середу, 19 червня, у містах України:

      Ужгород – +27…+29

      Львів – +27…+29

      Івано-Франківськ – +26…+28

      Тернопіль – +27…+29

      Чернівці – +27…+29

      Хмельницький – +27…+29

      Луцьк – +27…+29

      Рівне – +27…+29

      Житомир – +27…+29

      Вінниця – +28…+30

      Одеса – +29…+31

      Миколаїв – +30…+32

      Херсон – +30…+32

      Сімферополь – +29…+31

      Кропивницький – +28…+30

      Черкаси – +28…+30

      Чернігів – +28…+30

      Суми – +28…+30

      Полтава – +28…+30

      Дніпро – +29…+31

      Запоріжжя – +30…+32

      Донецьк – +29…+31

      Луганськ – +28…+30

      Харків – +28…+30

      Київ – +28…+30


      Прогноз погоди на середу, 19 червня, від Укргідрометцентру

      blog_ava
      Поліція знайшла 11-річну дівчинку з Вінниччини, яка зникла напередодні: фото
      сьогодні
      10055
      Теги: Новини України Спека в Україні Погода
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      В Европе назревает гибридный конфликт: агенты России зовут в Латвию "миротворцев"
      сьогодні , 17:05 В Европе назревает гибридный конфликт: агенты России зовут в Латвию "миротворцев"
      Злой Одессит 2055
      Заборони для туристів: що не можна робити в популярних країнах світу
      сьогодні , 16:15 Заборони для туристів: що не можна робити в популярних країнах світу
      Наталя Боднар 4367
      Затримання Мішеля Платіні: як з цим пов'язаний ЧС-2022 в Катарі та президент Франції Саркозі
      сьогодні , 15:30 Затримання Мішеля Платіні: як з цим пов'язаний ЧС-2022 в Катарі та президент Франції Саркозі
      Ігор Саджениця 638
      Проти яких політиків Луценко відкривав справи про держзраду
      сьогодні , 14:31 Проти яких політиків Луценко відкривав справи про держзраду
      Дмитро Гнап 623
      Україна звинувачує німецьких політиків у зраді, – Neue Osnabrücker Zeitung
      сьогодні , 14:15 Україна звинувачує німецьких політиків у зраді, – Neue Osnabrücker Zeitung
      Борис Немировський 1437
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук