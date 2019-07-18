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      Прогноз погоди на 19 липня: нарешті відчутно потепліє

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      Погода 19 липня 2019 Україна – яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 19 липня / pixabay.com

      Погода в Україні у п'ятницю, 19 липня, буде теплою, іноді навіть спекотною. Температура коливатиметься в межах 24-28 градусів вище нуля. Дощі ймовірні – та лише у західних і північних областях країни.

      Південь, Схід та Центр України будуть у сухій сонячній погоді, пише український синоптик Наталка Діденко.

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      У Києві ж може бути дощ, але однозначно буде тепло – +24...+26 градусів. І далі – тільки тепліше.

      Адже з південних широт до території України насувається суттєве підвищення температури повітря.

      Вже в неділю, 21 липня, практично всю Європу накриє спека навіть до +40.

      Прогноз погоди на п'ятницю, 19 липня, у містах України:

      Ужгород – +26…+28

      Львів – +25…+27

      Івано-Франківськ – +26…+28

      Тернопіль – +25…+27

      Чернівці – +26…+28

      Хмельницький – +25…+27

      Луцьк – +24…+26

      Рівне – +24…+26

      Житомир – +25…+27

      Вінниця – +25…+27

      Одеса – +26…+28

      Миколаїв – +28…+30

      Херсон – +27…+29

      Сімферополь – +26...+28

      Кропивницький – +25…+27

      Черкаси – +24…+26

      Чернігів – +24…+26

      Суми – +24…+26

      Полтава – +24…+26

      Дніпро – +25…+27

      Запоріжжя – +26…+28

      Донецьк – +26…+28

      Луганськ – +26…+28

      Харків – +25…+27

      Київ – +24…+26

      Погода
      Прогноз погоди по областях від Укргідрометцентру на 19 липня, п'ятницю

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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