Прогноз погоди на 19 липня: нарешті відчутно потепліє

Погода в Україні у п'ятницю, 19 липня, буде теплою, іноді навіть спекотною. Температура коливатиметься в межах 24-28 градусів вище нуля. Дощі ймовірні – та лише у західних і північних областях країни.

Південь, Схід та Центр України будуть у сухій сонячній погоді, пише український синоптик Наталка Діденко.

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У Києві ж може бути дощ, але однозначно буде тепло – +24...+26 градусів. І далі – тільки тепліше.

Адже з південних широт до території України насувається суттєве підвищення температури повітря.

Вже в неділю, 21 липня, практично всю Європу накриє спека навіть до +40.

Прогноз погоди на п'ятницю, 19 липня, у містах України:

Ужгород – +26…+28

Львів – +25…+27

Івано-Франківськ – +26…+28

Тернопіль – +25…+27

Чернівці – +26…+28

Хмельницький – +25…+27

Луцьк – +24…+26

Рівне – +24…+26

Житомир – +25…+27

Вінниця – +25…+27

Одеса – +26…+28

Миколаїв – +28…+30

Херсон – +27…+29

Сімферополь – +26...+28

Кропивницький – +25…+27

Черкаси – +24…+26

Чернігів – +24…+26

Суми – +24…+26

Полтава – +24…+26

Дніпро – +25…+27

Запоріжжя – +26…+28

Донецьк – +26…+28

Луганськ – +26…+28

Харків – +25…+27

Київ – +24…+26



Прогноз погоди по областях від Укргідрометцентру на 19 липня, п'ятницю