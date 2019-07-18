Прогноз погоди на 19 липня: нарешті відчутно потепліє
Погода в Україні у п'ятницю, 19 липня, буде теплою, іноді навіть спекотною. Температура коливатиметься в межах 24-28 градусів вище нуля. Дощі ймовірні – та лише у західних і північних областях країни.
Південь, Схід та Центр України будуть у сухій сонячній погоді, пише український синоптик Наталка Діденко.
Зверніть увагу: Як уникнути укусу змії
У Києві ж може бути дощ, але однозначно буде тепло – +24...+26 градусів. І далі – тільки тепліше.
Адже з південних широт до території України насувається суттєве підвищення температури повітря.
Вже в неділю, 21 липня, практично всю Європу накриє спека навіть до +40.
Прогноз погоди на п'ятницю, 19 липня, у містах України:
Ужгород – +26…+28
Львів – +25…+27
Івано-Франківськ – +26…+28
Тернопіль – +25…+27
Чернівці – +26…+28
Хмельницький – +25…+27
Луцьк – +24…+26
Рівне – +24…+26
Житомир – +25…+27
Вінниця – +25…+27
Одеса – +26…+28
Миколаїв – +28…+30
Херсон – +27…+29
Сімферополь – +26...+28
Кропивницький – +25…+27
Черкаси – +24…+26
Чернігів – +24…+26
Суми – +24…+26
Полтава – +24…+26
Дніпро – +25…+27
Запоріжжя – +26…+28
Донецьк – +26…+28
Луганськ – +26…+28
Харків – +25…+27
Київ – +24…+26
Прогноз погоди по областях від Укргідрометцентру на 19 липня, п'ятницю