Прогноз погоди на 1 серпня: сонячно та спекотно по всій Україні, лише на Заході – дощі
Погода в Україні в середу, 1 серпня, буде сонячною та спекотною. Температура повітря підніметься до +25...+33 градусів. Короткочасні дощі пройдуть лише у західних регіонах.
Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.
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Дощі з грозами йтимуть на Заході. На решті території – без опадів, буде дуже тепло або навіть спекотно,
– пише експерт.
Температура повітря протягом дня по всій території України становитиме +27...+33 градуси.
Найспекотніше у південних областях та у Криму – до +30...+33 градусів.
У Києві серпень розпочнеться сонячною погодою. У середу стовпчики термометрів у столиці піднімуться до +27 градусів.
Прогноз погоди на середу, 1 серпня, у містах України:
Ужгород – +31...+33
Львів – +26...+28
Івано-Франківськ – +26...+28
Тернопіль – +26...+28
Чернівці – +25...+27
Хмельницький – +27...+29
Луцьк – +28...+30
Рівне – +27...+29
Житомир – +27...+29
Вінниця – +27...+29
Одеса – +30...+32
Миколаїв – +31...+33
Херсон – +31...+33
Сімферополь – +30...+32
Кропивницький – +27...+29
Черкаси – +26...+28
Чернігів – +26...+28
Суми – +25...+27
Полтава – +25...+27
Дніпро – +28...+30
Запоріжжя – +31...+33
Донецьк – +30...+32
Луганськ – +28...+30
Харків – +27...+29
Київ – +27...+29
Погода в Україні на середу, 1 серпня, від Укргідрометцентру