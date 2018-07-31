Прогноз погоди на 1 серпня: сонячно та спекотно по всій Україні, лише на Заході – дощі

Погода в Україні в середу, 1 серпня, буде сонячною та спекотною. Температура повітря підніметься до +25...+33 градусів. Короткочасні дощі пройдуть лише у західних регіонах.

Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.

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Дощі з грозами йтимуть на Заході. На решті території – без опадів, буде дуже тепло або навіть спекотно,

– пише експерт.

Температура повітря протягом дня по всій території України становитиме +27...+33 градуси.

Найспекотніше у південних областях та у Криму – до +30...+33 градусів.

У Києві серпень розпочнеться сонячною погодою. У середу стовпчики термометрів у столиці піднімуться до +27 градусів.

Прогноз погоди на середу, 1 серпня, у містах України:

Ужгород – +31...+33

Львів – +26...+28

Івано-Франківськ – +26...+28

Тернопіль – +26...+28

Чернівці – +25...+27

Хмельницький – +27...+29

Луцьк – +28...+30

Рівне – +27...+29

Житомир – +27...+29

Вінниця – +27...+29

Одеса – +30...+32

Миколаїв – +31...+33

Херсон – +31...+33

Сімферополь – +30...+32

Кропивницький – +27...+29

Черкаси – +26...+28

Чернігів – +26...+28

Суми – +25...+27

Полтава – +25...+27

Дніпро – +28...+30

Запоріжжя – +31...+33

Донецьк – +30...+32

Луганськ – +28...+30

Харків – +27...+29

Київ – +27...+29



Погода в Україні на середу, 1 серпня, від Укргідрометцентру