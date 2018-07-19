Прогноз погоди на 20 липня: дощі та грози не вщухатимуть, але буде спекотно

У п'ятницю, 20 липня, майже всією територією України пройдуть короткочасні грозові дощі. Середня температура повітря становитиме +28 градусів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила український синоптик Наталія Діденко.

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Літо рятує від тривалих дощів. Організовує дощі з грозами періодичні та локальні. Тобто, завтра, 20 липня, у більшості областей України місцями пройдуть короткочасні грозові дощі,

– написала синоптик.

Як зазначила Наталія Діденко, температура повітря становитиме +23...+28 градусів тепла, на Півдні та Сході країни – до +30 градусів.

Щодо погоди у столиці України, то, за прогнозами синоптика, варто чекати локальних дощів та грози. Температура повітря буде вдень +24...+26 градусів.

Градусів побільшає з середини наступного тижня,

– запевнила Діденко.

Прогноз погоди на п'ятницю, 20 липня, у містах України:

Ужгород – +25...+27

Львів – +23...+25

Івано-Франківськ – +23...+25

Тернопіль – +23...+25

Чернівці – +24...+26

Хмельницький – +24...+26

Луцьк – +23...+25

Рівне – +23...+25

Житомир – +24...+26

Вінниця – +24...+26

Одеса – +28...+30

Миколаїв – +28...+30

Херсон – +27...+29

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +25...+27

Черкаси – +24...+26

Чернігів – +24...+26

Суми – +25...+27

Полтава – +25...+27

Дніпро – +26...+28

Запоріжжя – +26...+28

Донецьк – +26...+28

Луганськ – +26...+28

Харків – +25...+27

Київ – +24...+26



Прогноз погоди в Україні на 20 липня