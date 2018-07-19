Прогноз погоди на 20 липня: дощі та грози не вщухатимуть, але буде спекотно
У п'ятницю, 20 липня, майже всією територією України пройдуть короткочасні грозові дощі. Середня температура повітря становитиме +28 градусів.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила український синоптик Наталія Діденко.
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Літо рятує від тривалих дощів. Організовує дощі з грозами періодичні та локальні. Тобто, завтра, 20 липня, у більшості областей України місцями пройдуть короткочасні грозові дощі,
– написала синоптик.
Як зазначила Наталія Діденко, температура повітря становитиме +23...+28 градусів тепла, на Півдні та Сході країни – до +30 градусів.
Щодо погоди у столиці України, то, за прогнозами синоптика, варто чекати локальних дощів та грози. Температура повітря буде вдень +24...+26 градусів.
Градусів побільшає з середини наступного тижня,
– запевнила Діденко.
Прогноз погоди на п'ятницю, 20 липня, у містах України:
Ужгород – +25...+27
Львів – +23...+25
Івано-Франківськ – +23...+25
Тернопіль – +23...+25
Чернівці – +24...+26
Хмельницький – +24...+26
Луцьк – +23...+25
Рівне – +23...+25
Житомир – +24...+26
Вінниця – +24...+26
Одеса – +28...+30
Миколаїв – +28...+30
Херсон – +27...+29
Сімферополь – +27...+29
Кропивницький – +25...+27
Черкаси – +24...+26
Чернігів – +24...+26
Суми – +25...+27
Полтава – +25...+27
Дніпро – +26...+28
Запоріжжя – +26...+28
Донецьк – +26...+28
Луганськ – +26...+28
Харків – +25...+27
Київ – +24...+26
Прогноз погоди в Україні на 20 липня