Прогноз погоди на 21 січня: хмарно, сильні опади на півдні і сході

21 січня по всій Україні буде хмарна погода з проясненнями. При цьому у південних та східних, областях будуть складні погодні умови.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Зокрема на півдні та сході, а також у Дніпропетровській, Кіровоградській та Полтавській областях 21 січня прогнозують мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь та налипання мокрого снігу.

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У Харківській та Дніпропетровській областях вночі місцями пройде сильний мокрий сніг.

Температура протягом доби коливатиметься від -3 морозу до +2 тепла, у Кіровоградській та Полтавській областях -1…-6 морозу.

На решті території України без істотних опадів, лише в Карпатському регіоні невеликий сніг. Тут температура вночі -4…-9 морозу, вдень -5…0 морозу, на Закарпатті вночі і вдень близько нуля.

Вітер в Україні переважно північно-східний, 7-12 м/с.

На дорогах України, крім крайнього півдня, ожеледиця.

Прогноз погоди на неділю, 21 січня, у містах України:

Ужгород – +2…+4

Львів – -1…+1

Івано-Франківськ – -1…+1

Тернопіль – -1…-3

Чернівці – -1…+1

Хмельницький – -1…-3

Луцьк – -1…+1

Рівне – 0…+2

Житомир – -1…-3

Вінниця – -1…-3

Одеса – 0…+2

Миколаїв – -1…+1

Херсон – 0…+2

Сімферополь – +7…+9

Кропивницький – -2…-4

Черкаси – -1…-3

Чернігів – -1…-3

Суми – -2…-4

Полтава – -2…-4

Дніпро – 0…+2

Запоріжжя – 0…-2

Донецьк – -1…+1

Луганськ – -1…+1

Харків – -1…+1

Київ – 0…-2