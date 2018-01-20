Прогноз погоди на 21 січня: хмарно, сильні опади на півдні і сході
21 січня по всій Україні буде хмарна погода з проясненнями. При цьому у південних та східних, областях будуть складні погодні умови.
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
Зокрема на півдні та сході, а також у Дніпропетровській, Кіровоградській та Полтавській областях 21 січня прогнозують мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь та налипання мокрого снігу.
Читайте також: У ДСНС розповіли про результати ліквідації наслідків негоди
У Харківській та Дніпропетровській областях вночі місцями пройде сильний мокрий сніг.
Температура протягом доби коливатиметься від -3 морозу до +2 тепла, у Кіровоградській та Полтавській областях -1…-6 морозу.
На решті території України без істотних опадів, лише в Карпатському регіоні невеликий сніг. Тут температура вночі -4…-9 морозу, вдень -5…0 морозу, на Закарпатті вночі і вдень близько нуля.
Вітер в Україні переважно північно-східний, 7-12 м/с.
На дорогах України, крім крайнього півдня, ожеледиця.
Прогноз погоди на неділю, 21 січня, у містах України:
Ужгород – +2…+4
Львів – -1…+1
Івано-Франківськ – -1…+1
Тернопіль – -1…-3
Чернівці – -1…+1
Хмельницький – -1…-3
Луцьк – -1…+1
Рівне – 0…+2
Житомир – -1…-3
Вінниця – -1…-3
Одеса – 0…+2
Миколаїв – -1…+1
Херсон – 0…+2
Сімферополь – +7…+9
Кропивницький – -2…-4
Черкаси – -1…-3
Чернігів – -1…-3
Суми – -2…-4
Полтава – -2…-4
Дніпро – 0…+2
Запоріжжя – 0…-2
Донецьк – -1…+1
Луганськ – -1…+1
Харків – -1…+1
Київ – 0…-2