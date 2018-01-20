У ДСНС розповіли про результати ліквідації наслідків негоди

Без світла та із заторами. Хоч і розпогодилося, проте Україна досі не ліквідувала всі наслідки негоди.

Найбільше постраждали Одеська, Черкаська та Чернігівська області. Там досі залишаються без світла майже чотири сотні населених пунктів. У місті Вилкове на Одещині насосну станцію та лікарню живить пересувна електростанція.

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Через затори з вантажівок, які застрягли в снігу, стоїть траса "Київ – Одеса". Це спостерігається на тій частині дороги, яка пролягає через Черкаську область. В самих же Черкасах до пізньої ночі розчищали лінії електропередач, щоб відновити живлення насосної станції. Вранці 20 січня жителям міста нарешті почали подавати воду.

"Вдалось відновити подачу електроенергії до насосної станції, що живить водою Черкаси. Потім були проведені регламентні роботи з підтримання тиску та подачі води споживачам на станції першого та другого підйому Дніпровської водоочисної станції. Вже наповнені водою усі водогони міста, і зараз з 11 години в Черкаси повністю відновлено водопостачання", – розповів речник ГУ ДСНС у Черкаській області Костянтин Проценко.

Нагадаємо, що через пошкодження ліній електропередач внаслідок негоди Черкаси на два дні залишилися без електроенергії та водопостачання. У місті оголошено надзвичайну ситуацію.