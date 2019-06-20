Прогноз погоди на 21 червня: буде дуже спекотно, але Захід омиють дощі

Погода в Україні у п'ятницю, 21 червня, буде і надалі спекотно, але західну частину України добряче омиють дощі. Температура повітря буде високою – подекуди +35 градусів тепла.

Грозові дощі 21 червня пройдуть у західних областях, подекуди переходячи у зливи, із шквалом чи градом. Наталка Діденко зазначила, що локальні дощі можуть поширитися також на Житомирщину, Вінниччину та ввечері на Одещину.

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В усіх інших областях пануватиме суха повітряна маса та висока пожежна небезпека. Середня температура повітря 21 червня – +31...+33 градусів тепла.

У Києві 21 червня буде також спекотно. Синоптики обіцяють +31...+33 градуси, тож буде дуже сухо. Найближчий дощ у столиці можливий 24 червня.

Спекотна погода затримається в Україні ще кілька днів. Незначні похолодання та свіжість почнуться лише на початку наступного тижня – 24-25 червня.

Прогноз погоди на п’ятницю, 21 червня, у містах України:

Ужгород – +30…+32

Львів – +29…+31

Івано-Франківськ – +30…+32

Тернопіль – +30…+32

Чернівці – +31…+33

Хмельницький – +31…+33

Луцьк – +30…+32

Рівне – +31…+33

Житомир – +30…+32

Вінниця – +30…+32

Одеса – +32…+34

Миколаїв – +33…+35

Херсон – +33…+35

Сімферополь – +33…+35

Кропивницький – +33…+35

Черкаси – +31…+33

Чернігів – +31…+33

Суми – +30…+32

Полтава – +31…+33

Дніпро – +33…+35

Запоріжжя – +33…+35

Донецьк – +33…+35

Луганськ – +33…+35

Харків – +33…+35

Київ – +31…+33



Прогноз погоди на 21 червня від Укргідрометцентру