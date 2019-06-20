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      Прогноз погоди на 21 червня: буде дуже спекотно, але Захід омиють дощі

      196 Читать новость на русском
      Погода 21 червня 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 21 червня / pinterest.com

      Погода в Україні у п'ятницю, 21 червня, буде і надалі спекотно, але західну частину України добряче омиють дощі. Температура повітря буде високою – подекуди +35 градусів тепла.

      Грозові дощі 21 червня пройдуть у західних областях, подекуди переходячи у зливи, із шквалом чи градом. Наталка Діденко зазначила, що локальні дощі можуть поширитися також на Житомирщину, Вінниччину та ввечері на Одещину.

      Цікаво: Коли в Україні спаде спека: прогноз синоптика

      В усіх інших областях пануватиме суха повітряна маса та висока пожежна небезпека. Середня температура повітря 21 червня – +31...+33 градусів тепла.

      У Києві 21 червня буде також спекотно. Синоптики обіцяють +31...+33 градуси, тож буде дуже сухо. Найближчий дощ у столиці можливий 24 червня.

      Спекотна погода затримається в Україні ще кілька днів. Незначні похолодання та свіжість почнуться лише на початку наступного тижня – 24-25 червня.

      Прогноз погоди на п’ятницю, 21 червня, у містах України:

      Ужгород – +30…+32

      Львів – +29…+31

      Івано-Франківськ – +30…+32

      Тернопіль – +30…+32

      Чернівці – +31…+33

      Хмельницький – +31…+33

      Луцьк – +30…+32

      Рівне – +31…+33

      Житомир – +30…+32

      Вінниця – +30…+32

      Одеса – +32…+34

      Миколаїв – +33…+35

      Херсон – +33…+35

      Сімферополь – +33…+35

      Кропивницький – +33…+35

      Черкаси – +31…+33

      Чернігів – +31…+33

      Суми – +30…+32

      Полтава – +31…+33

      Дніпро – +33…+35

      Запоріжжя – +33…+35

      Донецьк – +33…+35

      Луганськ – +33…+35

      Харків – +33…+35

      Київ – +31…+33

      погода 21 червня україна
      Прогноз погоди на 21 червня від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода Спека в Україні
      Джерело: 24 канал
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