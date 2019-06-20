Прогноз погоди на 21 червня: буде дуже спекотно, але Захід омиють дощі
Погода в Україні у п'ятницю, 21 червня, буде і надалі спекотно, але західну частину України добряче омиють дощі. Температура повітря буде високою – подекуди +35 градусів тепла.
Грозові дощі 21 червня пройдуть у західних областях, подекуди переходячи у зливи, із шквалом чи градом. Наталка Діденко зазначила, що локальні дощі можуть поширитися також на Житомирщину, Вінниччину та ввечері на Одещину.
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В усіх інших областях пануватиме суха повітряна маса та висока пожежна небезпека. Середня температура повітря 21 червня – +31...+33 градусів тепла.
У Києві 21 червня буде також спекотно. Синоптики обіцяють +31...+33 градуси, тож буде дуже сухо. Найближчий дощ у столиці можливий 24 червня.
Спекотна погода затримається в Україні ще кілька днів. Незначні похолодання та свіжість почнуться лише на початку наступного тижня – 24-25 червня.
Прогноз погоди на п’ятницю, 21 червня, у містах України:
Ужгород – +30…+32
Львів – +29…+31
Івано-Франківськ – +30…+32
Тернопіль – +30…+32
Чернівці – +31…+33
Хмельницький – +31…+33
Луцьк – +30…+32
Рівне – +31…+33
Житомир – +30…+32
Вінниця – +30…+32
Одеса – +32…+34
Миколаїв – +33…+35
Херсон – +33…+35
Сімферополь – +33…+35
Кропивницький – +33…+35
Черкаси – +31…+33
Чернігів – +31…+33
Суми – +30…+32
Полтава – +31…+33
Дніпро – +33…+35
Запоріжжя – +33…+35
Донецьк – +33…+35
Луганськ – +33…+35
Харків – +33…+35
Київ – +31…+33
Прогноз погоди на 21 червня від Укргідрометцентру