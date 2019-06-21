Прогноз погоди на 22 червня: спека з України не відступить, але Захід освіжать дощі
Погода в Україні у суботу, 22 червня, буде надалі дуже спекотною. Протягом дня повітря розпечеться в середньому до +31+36 градусів. У західних областях очікується +28+32 градуси.
При цьому в західних областях України пройдуть короткочасні дощі з грозами. До них приєднаються Вінниччина та Житомирщина. Під час гроз можливі сильні зливи, шквали та град, повідомила синоптик Наталка Діденко.
Дізнайтеся, коли спека нарешті відступить з України
Погода в Києві в суботу теж буде спекотною з температурою +32+34 градуси. Дощі у столиці малоймовірні. Аж ввечері в неділю там пройде дощ із грозою.
Беріть великий запас води у машину, котів та собак обмахуйте та змочуйте, одяг одягайте вільний, білизну ховайте під одягом, а не навпаки,
– порадила синоптик.
Прогноз погоди на суботу, 22 червня, у містах України:
Ужгород – +26…+28
Львів – +25…+27
Івано-Франківськ – +25…+27
Тернопіль – +26…+28
Чернівці – +26…+28
Хмельницький – +26…+28
Луцьк – +26…+28
Рівне – +26…+28
Житомир – +30…+32
Вінниця – +32…+34
Одеса – +30…+32
Миколаїв – +32…+34
Херсон – +32…+34
Сімферополь – +31…+33
Кропивницький – +31…+33
Черкаси – +31…+33
Чернігів – +32…+34
Суми – +32…+34
Полтава – +32…+34
Дніпро – +32…+34
Запоріжжя – +32…+34
Донецьк – +32…+34
Луганськ – +32…+34
Харків – +32…+34
Київ – +32…+34