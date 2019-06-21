Прогноз погоди на 22 червня: спека з України не відступить, але Захід освіжать дощі

Погода в Україні у суботу, 22 червня, буде надалі дуже спекотною. Протягом дня повітря розпечеться в середньому до +31+36 градусів. У західних областях очікується +28+32 градуси.

При цьому в західних областях України пройдуть короткочасні дощі з грозами. До них приєднаються Вінниччина та Житомирщина. Під час гроз можливі сильні зливи, шквали та град, повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Києві в суботу теж буде спекотною з температурою +32+34 градуси. Дощі у столиці малоймовірні. Аж ввечері в неділю там пройде дощ із грозою.

Беріть великий запас води у машину, котів та собак обмахуйте та змочуйте, одяг одягайте вільний, білизну ховайте під одягом, а не навпаки,

– порадила синоптик.

Прогноз погоди на суботу, 22 червня, у містах України:

Ужгород – +26…+28

Львів – +25…+27

Івано-Франківськ – +25…+27

Тернопіль – +26…+28

Чернівці – +26…+28

Хмельницький – +26…+28

Луцьк – +26…+28

Рівне – +26…+28

Житомир – +30…+32

Вінниця – +32…+34

Одеса – +30…+32

Миколаїв – +32…+34

Херсон – +32…+34

Сімферополь – +31…+33

Кропивницький – +31…+33

Черкаси – +31…+33

Чернігів – +32…+34

Суми – +32…+34

Полтава – +32…+34

Дніпро – +32…+34

Запоріжжя – +32…+34

Донецьк – +32…+34

Луганськ – +32…+34

Харків – +32…+34

Київ – +32…+34



Прогноз погоди на 22 червня від Укргідрометцентру