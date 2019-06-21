16:49
21 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО КОНФЛІКТ У ПЦУ ДМИТРО ТИМЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Легалізація наркотиків в Росії. Суворі реалії РПЦ
      Вєсті Кремля
      21:12, 20 червня
      Вєсті. UA: Кернес і пам'ятник Гітлеру. Найбільше досягнення Луценка
      Вєсті.UA
      19:35, 20 червня
      Найдорожча земля в Україні: кому роздають ділянки в Пущі-Водиці
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Суровий радянський перекус
      Згадати все
      23:25, 19 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО КОНФЛІКТ У ПЦУ ДМИТРО ТИМЧУК

      Прогноз погоди на 22 червня: спека з України не відступить, але Захід освіжать дощі

      82 Читать новость на русском
      Погода 22 червня 2019 Україна - спека, але Захід освіжать дощі
      Прогноз погоди в Україні на 22 червня / Varlamov.ru

      Погода в Україні у суботу, 22 червня, буде надалі дуже спекотною. Протягом дня повітря розпечеться в середньому до +31+36 градусів. У західних областях очікується +28+32 градуси.

      При цьому в західних областях України пройдуть короткочасні дощі з грозами. До них приєднаються Вінниччина та Житомирщина. Під час гроз можливі сильні зливи, шквали та град, повідомила синоптик Наталка Діденко.

      Дізнайтеся, коли спека нарешті відступить з України

      Погода в Києві в суботу теж буде спекотною з температурою +32+34 градуси. Дощі у столиці малоймовірні. Аж ввечері в неділю там пройде дощ із грозою.

      Беріть великий запас води у машину, котів та собак обмахуйте та змочуйте, одяг одягайте вільний, білизну ховайте під одягом, а не навпаки,
      – порадила синоптик.

      Прогноз погоди на суботу, 22 червня, у містах України:

      Ужгород – +26…+28

      Львів – +25…+27

      Івано-Франківськ – +25…+27

      Тернопіль – +26…+28

      Чернівці – +26…+28

      Хмельницький – +26…+28

      Луцьк – +26…+28

      Рівне – +26…+28

      Житомир – +30…+32

      Вінниця – +32…+34

      Одеса – +30…+32

      Миколаїв – +32…+34

      Херсон – +32…+34

      Сімферополь – +31…+33

      Кропивницький – +31…+33

      Черкаси – +31…+33

      Чернігів – +32…+34

      Суми – +32…+34

      Полтава – +32…+34

      Дніпро – +32…+34

      Запоріжжя – +32…+34

      Донецьк – +32…+34

      Луганськ – +32…+34

      Харків – +32…+34

      Київ – +32…+34

      прогноз погоди Україна субота 22 червня спека
      Прогноз погоди на 22 червня від Укргідрометцентру

      blog_ava
      Суд дозволив Саакашвілі брати участь у виборах до Верховної Ради
      сьогодні
      7641
      Теги: Новини України Погода Спека в Україні
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Заявления "Газпрома": чего ожидать Украине
      сьогодні , 16:30 Заявления "Газпрома": чего ожидать Украине
      Сергій Фурса 222
      Прогнози на спорт: як капери легально обдурюють українців та заробляють на цьому мільйони
      сьогодні , 16:00 Прогнози на спорт: як капери легально обдурюють українців та заробляють на цьому мільйони
      181
      Расследование катастрофы "Боинга" МН17 доказало: Россия – страна-террорист
      сьогодні , 15:00 Расследование катастрофы "Боинга" МН17 доказало: Россия – страна-террорист
      Юрій Бутусов 3144
      Які олігархи контролюють українські ЗМІ: інфографіка
      сьогодні , 14:01 Які олігархи контролюють українські ЗМІ: інфографіка
      2025
      Саакашвілі дозволили балотуватися в Раду: найцікавіші факти з біографії політика
      сьогодні , 13:30 Саакашвілі дозволили балотуватися в Раду: найцікавіші факти з біографії політика
      Андрій Шляхтін 1464
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук