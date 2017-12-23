Прогноз погоди на 23 грудня: затяжні вихідні почнуться зі снігу

У суботу, 23 грудня, у більшості областей України сніжитиме. Синоптики застерігають, що у Карпатах зберігається лавинна небезпека.

Про це, зокрема, у своєму Facebook пише синоптик Наталка Діденко.

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Сніг, що випаде у суботу, перейде у мокрий сніг, хоча навряд чи він надовго затримається на асфальті при плюсовій температурі.

У Києві заповідають 0-2 градуси морозу, а у Карпатах зберігатиметься лавина небезпека.

Діденко застерігає, що вже з понеділка відлига охопить всю Україну.

Внаслідок підвищення температури повітря посилюється небезпека зсувів снігових та льодяних масивів з дахів, почнеться інтенсивне танення снігу та льоду і утворення бурульок, які є особливо небезпечними для пішоходів на переповнених вулицях міст.

Прогноз погоди на суботу, 23 грудня у містах України:

Ужгород – 0…+2

Львів – +1…+3

Івано-Франківськ – 0…+2

Тернопіль – 0…+2

Чернівці – 0…+2

Хмельницький – 0…+2

Луцьк – +1…+3

Рівне – 0…+2

Житомир – -1…+1

Вінниця – 0…+2

Одеса – +1…+3

Миколаїв – +1…+3

Херсон – +1…+3

Сімферополь – 0…+2

Кропивницький – -1…+1

Черкаси – -1…+1

Чернігів – 0…-2

Суми – 0…-2

Полтава – -1…+1

Дніпро – -1…+1

Запоріжжя – 0…+2

Донецьк – -1…+1

Луганськ – -1…+1

Харків – 0…-2

Київ – 0…-2





Прогноз погоди в Україні на суботу, 23 грудня