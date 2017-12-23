Прогноз погоди на 23 грудня: затяжні вихідні почнуться зі снігу
У суботу, 23 грудня, у більшості областей України сніжитиме. Синоптики застерігають, що у Карпатах зберігається лавинна небезпека.
Про це, зокрема, у своєму Facebook пише синоптик Наталка Діденко.
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Сніг, що випаде у суботу, перейде у мокрий сніг, хоча навряд чи він надовго затримається на асфальті при плюсовій температурі.
У Києві заповідають 0-2 градуси морозу, а у Карпатах зберігатиметься лавина небезпека.
Діденко застерігає, що вже з понеділка відлига охопить всю Україну.
Внаслідок підвищення температури повітря посилюється небезпека зсувів снігових та льодяних масивів з дахів, почнеться інтенсивне танення снігу та льоду і утворення бурульок, які є особливо небезпечними для пішоходів на переповнених вулицях міст.
Прогноз погоди на суботу, 23 грудня у містах України:
Ужгород – 0…+2
Львів – +1…+3
Івано-Франківськ – 0…+2
Тернопіль – 0…+2
Чернівці – 0…+2
Хмельницький – 0…+2
Луцьк – +1…+3
Рівне – 0…+2
Житомир – -1…+1
Вінниця – 0…+2
Одеса – +1…+3
Миколаїв – +1…+3
Херсон – +1…+3
Сімферополь – 0…+2
Кропивницький – -1…+1
Черкаси – -1…+1
Чернігів – 0…-2
Суми – 0…-2
Полтава – -1…+1
Дніпро – -1…+1
Запоріжжя – 0…+2
Донецьк – -1…+1
Луганськ – -1…+1
Харків – 0…-2
Київ – 0…-2
Прогноз погоди в Україні на суботу, 23 грудня