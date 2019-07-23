Прогноз погоди на 23 липня: в Україні дощитиме, але буде тепло
Погода в Україні у вівторок, 23 липня, буде спекотною з середньою температурою повітря +22+26 градусів. При цьому, по всій території країни варто очікувати короткочасні дощі, місцями з грозами.
Загалом очікується чудова погода – з літніми дощами, комфортним теплом та свіжим північно-західним вітром, розповіла синоптик Наталка Діденко.
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Температура повітря дещо знизиться. Протягом вівторка очікується +22+26 градусів, на Заході +18+24 градуси, на Півдні та Сході +26+29, подекуди до +30 градусів. Найближчої ночі температура повітря опуститься до +15+18 градусів.
Короткочасні дощі чергуватимуться із сонцем. Найменша ймовірність опадів буде на крайньому сході України.
У Києві 23 липня істотних опадів не передбачається – здебільшого буде сонячно, але можливі періодичні незначні дощі, місцями з грозами.
Прогноз погоди на вівторок, 23 липня, у містах України:
Ужгород – +21…+23
Львів – +22…+24
Івано-Франківськ – +20…+22
Тернопіль – +22…+24
Чернівці – +22…+24
Хмельницький – +21…+23
Луцьк – +22…+24
Рівне – +22…+24
Житомир – +22…+24
Вінниця – +23…+25
Одеса – +26…+28
Миколаїв – +26…+28
Херсон – +27…+29
Сімферополь – +29...+31
Кропивницький – +23…+25
Черкаси – +23…+25
Чернігів – +22…+24
Суми – +22…+24
Полтава – +23…+25
Дніпро – +24…+26
Запоріжжя – +28…+30
Донецьк – +29…+31
Луганськ – +29…+31
Харків – +28…+30
Київ – +23…+25