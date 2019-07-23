Прогноз погоди на 23 липня: в Україні дощитиме, але буде тепло

Погода в Україні у вівторок, 23 липня, буде спекотною з середньою температурою повітря +22+26 градусів. При цьому, по всій території країни варто очікувати короткочасні дощі, місцями з грозами.

Загалом очікується чудова погода – з літніми дощами, комфортним теплом та свіжим північно-західним вітром, розповіла синоптик Наталка Діденко. Цікаво: Червень 2019 року став найспекотнішим у світі за майже півтора століття Температура повітря дещо знизиться. Протягом вівторка очікується +22+26 градусів, на Заході +18+24 градуси, на Півдні та Сході +26+29, подекуди до +30 градусів. Найближчої ночі температура повітря опуститься до +15+18 градусів. Короткочасні дощі чергуватимуться із сонцем. Найменша ймовірність опадів буде на крайньому сході України. У Києві 23 липня істотних опадів не передбачається – здебільшого буде сонячно, але можливі періодичні незначні дощі, місцями з грозами. Прогноз погоди на вівторок, 23 липня, у містах України: Ужгород – +21…+23 Львів – +22…+24 Івано-Франківськ – +20…+22 Тернопіль – +22…+24 Чернівці – +22…+24 Хмельницький – +21…+23 Луцьк – +22…+24 Рівне – +22…+24 Житомир – +22…+24 Вінниця – +23…+25 Одеса – +26…+28 Миколаїв – +26…+28 Херсон – +27…+29 Сімферополь – +29...+31 Кропивницький – +23…+25 Черкаси – +23…+25 Чернігів – +22…+24 Суми – +22…+24 Полтава – +23…+25 Дніпро – +24…+26 Запоріжжя – +28…+30 Донецьк – +29…+31 Луганськ – +29…+31 Харків – +28…+30 Київ – +23…+25

Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 23 липня