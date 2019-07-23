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      Прогноз погоди на 23 липня: в Україні дощитиме, але буде тепло

      2211 Читать новость на русском
      Погода 23 липня 2019 Україна – синоптик обіцяє дощ, але тепло
      Прогноз погоди на 23 липня / glavcom.ua

      Погода в Україні у вівторок, 23 липня, буде спекотною з середньою температурою повітря +22+26 градусів. При цьому, по всій території країни варто очікувати короткочасні дощі, місцями з грозами.

      Загалом очікується чудова погода – з літніми дощами, комфортним теплом та свіжим північно-західним вітром, розповіла синоптик Наталка Діденко.

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      Температура повітря дещо знизиться. Протягом вівторка очікується +22+26 градусів, на Заході +18+24 градуси, на Півдні та Сході +26+29, подекуди до +30 градусів. Найближчої ночі температура повітря опуститься до +15+18 градусів.

      Короткочасні дощі чергуватимуться із сонцем. Найменша ймовірність опадів буде на крайньому сході України.

      У Києві 23 липня істотних опадів не передбачається – здебільшого буде сонячно, але можливі періодичні незначні дощі, місцями з грозами. 

      Прогноз погоди на вівторок, 23 липня, у містах України:

      Ужгород – +21…+23

      Львів – +22…+24

      Івано-Франківськ – +20…+22

      Тернопіль – +22…+24

      Чернівці – +22…+24

      Хмельницький – +21…+23

      Луцьк – +22…+24

      Рівне – +22…+24

      Житомир – +22…+24

      Вінниця – +23…+25

      Одеса – +26…+28

      Миколаїв – +26…+28

      Херсон – +27…+29

      Сімферополь – +29...+31

      Кропивницький – +23…+25

      Черкаси – +23…+25

      Чернігів – +22…+24

      Суми – +22…+24

      Полтава – +23…+25

      Дніпро – +24…+26

      Запоріжжя – +28…+30

      Донецьк – +29…+31

      Луганськ – +29…+31

      Харків – +28…+30

      Київ – +23…+25

      прогноз погоди на 23 липня
      Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 23 липня

      blog_ava
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      Теги: Новини України Погода Негода в Україні Спека в Україні
      Джерело: 24 канал
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