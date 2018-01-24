Прогноз погоди на 24 січня: очікуються морози та у деяких областях сніг

Погода 24 січня в Україні буде здебільшого морозяною, проте сухою та подекуди сонячною, також очікується туман, щоправда на сході та в Криму прогнозуються сніг і сильний вітер.

Про це пише відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"Морози охоплять всю Україну. Удень очікується від 4 до 9 градусів нижче нуля. Хіба що у західних областях вдень потеплішає, якщо це можна так назвати, до 0 – 4 градусів морозу. Також прогнозується ожеледиця", – підкреслила фахівець.

Щодо столиці України Києва, то тут, за словами Діденко, температура повітря опуститься до -6 – -8 градусів, проте буду без опадів.

У Києві найближчої ночі -12, -13 градусів, на околицях може бути і нижче, завтра вдень -6-8 градусів.

"Холодна погода протриває до кінця тижня, а в неділю, 28 січня, вже потеплішає", – додає синоптик.

Прогноз погоди на середу, 24 січня, у містах України:

Ужгород – -1…-3

Львів – -1…-3

Івано-Франківськ – -2…-4

Тернопіль – -4…-6

Чернівці – -4…-6

Хмельницький – -4…-6

Луцьк – -1…-3

Рівне – -2…-4

Житомир – -4…-6

Вінниця – -4…-6

Одеса – -3…-5

Миколаїв – -5…-7

Херсон – -6…-8

Сімферополь – -3…-5

Кропивницький – -7…-9

Черкаси – -7…-9

Чернігів – -7…-9

Суми – -7…-9

Полтава – -7…-9

Дніпро – -7…-9

Запоріжжя – -6…-8

Донецьк – -6…-8

Луганськ – -5…-7

Харків – -7…-9

Київ – -6…-8

За інформацією Українського гідрометцентру, 24 січня у східних областях, а також на Запоріжжі та Херсонщині очікуються невеликий сніг і місцями хуртовини, а пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду, натомість на решті території буде без опадів.

"Уранці в Карпатах очікується туман. На дорогах країни спостерігатиметься ожеледиця. Вітер буде північним з переходом у західних і північних областях на південний, а швидкість його становитиме 5-10 метрів за секунду. Температура загалом в Україні опуститься до 5-10 градусів морозу, а у більшості західних областей та на крайньому півдні країни – до 0-5 градусів морозу", – констатують метеорологи.



Прогноз погоди на 24 січня в Україні від Укргідрометцентру