Прогноз погоди на 24 січня: очікуються морози та у деяких областях сніг
Погода 24 січня в Україні буде здебільшого морозяною, проте сухою та подекуди сонячною, також очікується туман, щоправда на сході та в Криму прогнозуються сніг і сильний вітер.
Про це пише відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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"Морози охоплять всю Україну. Удень очікується від 4 до 9 градусів нижче нуля. Хіба що у західних областях вдень потеплішає, якщо це можна так назвати, до 0 – 4 градусів морозу. Також прогнозується ожеледиця", – підкреслила фахівець.
Щодо столиці України Києва, то тут, за словами Діденко, температура повітря опуститься до -6 – -8 градусів, проте буду без опадів.
У Києві найближчої ночі -12, -13 градусів, на околицях може бути і нижче, завтра вдень -6-8 градусів.
"Холодна погода протриває до кінця тижня, а в неділю, 28 січня, вже потеплішає", – додає синоптик.
Прогноз погоди на середу, 24 січня, у містах України:
Ужгород – -1…-3
Львів – -1…-3
Івано-Франківськ – -2…-4
Тернопіль – -4…-6
Чернівці – -4…-6
Хмельницький – -4…-6
Луцьк – -1…-3
Рівне – -2…-4
Житомир – -4…-6
Вінниця – -4…-6
Одеса – -3…-5
Миколаїв – -5…-7
Херсон – -6…-8
Сімферополь – -3…-5
Кропивницький – -7…-9
Черкаси – -7…-9
Чернігів – -7…-9
Суми – -7…-9
Полтава – -7…-9
Дніпро – -7…-9
Запоріжжя – -6…-8
Донецьк – -6…-8
Луганськ – -5…-7
Харків – -7…-9
Київ – -6…-8
За інформацією Українського гідрометцентру, 24 січня у східних областях, а також на Запоріжжі та Херсонщині очікуються невеликий сніг і місцями хуртовини, а пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду, натомість на решті території буде без опадів.
"Уранці в Карпатах очікується туман. На дорогах країни спостерігатиметься ожеледиця. Вітер буде північним з переходом у західних і північних областях на південний, а швидкість його становитиме 5-10 метрів за секунду. Температура загалом в Україні опуститься до 5-10 градусів морозу, а у більшості західних областей та на крайньому півдні країни – до 0-5 градусів морозу", – констатують метеорологи.
Прогноз погоди на 24 січня в Україні від Укргідрометцентру