Прогноз погоди на 24 червня: мінлива хмарність, короткочасні дощі і все ще спека до +35
Погода в Україні на понеділок, 24 червня, буде дуже теплою, лише на Заході температура повітря не сягне +30. Значних опадів очікувати не варто у жодній із областей.
На Заході України +25...+29 градусів, у Карпатах – короткочасний дощ, гроза, повідомив Укргідрометцентр. У північній та в центральній частині України буде +27...+33 градуси. На Сході та на Півдні України – до +35 градусів.
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До слова, 23 червня станом на 9 годину ранку температура води в Чорному й Азовському морях становила +24...+28 градусів, а от у Дніпрі в межах Києва – +26 градусів.
Український синоптик Наталка Діденко запевняє, що із середи, 26 червня, спека піде з України до країн Західної Європи, а на наших територіях температура повітря становитиме +23...+29 градусів.
Прогноз погоди на понеділок, 24 червня, у містах України:
Ужгород – +27…+29
Львів – +26…+28
Івано-Франківськ – +25…+27
Тернопіль – +25…+27
Чернівці – +26…+28
Хмельницький – +26…+28
Луцьк – +25…+27
Рівне – +26…+28
Житомир – +29…+31
Вінниця – +28…+30
Одеса – +30…+32
Миколаїв – +32…+34
Херсон – +31…+33
Сімферополь – +31…+33
Кропивницький – +30…+32
Черкаси – +30…+32
Чернігів – +30…+32
Суми – +30…+32
Полтава – +30…+32
Дніпро – +31…+33
Запоріжжя – +31…+33
Донецьк – +31…+33
Луганськ – +30…+32
Харків – +32…+34
Київ – +30…+32
Прогноз погоди на понеділок, 24 червня, від Укргідрометцентру