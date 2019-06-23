Прогноз погоди на 24 червня: мінлива хмарність, короткочасні дощі і все ще спека до +35

Погода в Україні на понеділок, 24 червня, буде дуже теплою, лише на Заході температура повітря не сягне +30. Значних опадів очікувати не варто у жодній із областей.

На Заході України +25...+29 градусів, у Карпатах – короткочасний дощ, гроза, повідомив Укргідрометцентр. У північній та в центральній частині України буде +27...+33 градуси. На Сході та на Півдні України – до +35 градусів.

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До слова, 23 червня станом на 9 годину ранку температура води в Чорному й Азовському морях становила +24...+28 градусів, а от у Дніпрі в межах Києва – +26 градусів.

Український синоптик Наталка Діденко запевняє, що із середи, 26 червня, спека піде з України до країн Західної Європи, а на наших територіях температура повітря становитиме +23...+29 градусів.

Прогноз погоди на понеділок, 24 червня, у містах України:

Ужгород – +27…+29

Львів – +26…+28

Івано-Франківськ – +25…+27

Тернопіль – +25…+27

Чернівці – +26…+28

Хмельницький – +26…+28

Луцьк – +25…+27

Рівне – +26…+28

Житомир – +29…+31

Вінниця – +28…+30

Одеса – +30…+32

Миколаїв – +32…+34

Херсон – +31…+33

Сімферополь – +31…+33

Кропивницький – +30…+32

Черкаси – +30…+32

Чернігів – +30…+32

Суми – +30…+32

Полтава – +30…+32

Дніпро – +31…+33

Запоріжжя – +31…+33

Донецьк – +31…+33

Луганськ – +30…+32

Харків – +32…+34

Київ – +30…+32



Прогноз погоди на понеділок, 24 червня, від Укргідрометцентру