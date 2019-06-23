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      Прогноз погоди на 24 червня: мінлива хмарність, короткочасні дощі і все ще спека до +35

      126 Читать новость на русском
      Прогноз погоди на 24 червня 2019 Україна - синоптик
      Прогноз погоди на 24 червня / justgiving.com

      Погода в Україні на понеділок, 24 червня, буде дуже теплою, лише на Заході температура повітря не сягне +30. Значних опадів очікувати не варто у жодній із областей.

      На Заході України +25...+29 градусів, у Карпатах – короткочасний дощ, гроза, повідомив Укргідрометцентр. У північній та в центральній частині України буде +27...+33 градуси. На Сході та на Півдні України – до +35 градусів.

      Читайте також: В Києві дуже забруднене повітря: коли ситуація зміниться

      До слова, 23 червня станом на 9 годину ранку температура води в Чорному й Азовському морях становила +24...+28 градусів, а от у Дніпрі в межах Києва – +26 градусів.

      Український синоптик Наталка Діденко запевняє, що із середи, 26 червня, спека піде з України до країн Західної Європи, а на наших територіях температура повітря становитиме +23...+29 градусів.

      Прогноз погоди на понеділок, 24 червня, у містах України:

      Ужгород – +27…+29

      Львів – +26…+28

      Івано-Франківськ – +25…+27

      Тернопіль – +25…+27

      Чернівці – +26…+28

      Хмельницький – +26…+28

      Луцьк – +25…+27

      Рівне – +26…+28

      Житомир – +29…+31

      Вінниця – +28…+30

      Одеса – +30…+32

      Миколаїв – +32…+34

      Херсон – +31…+33

      Сімферополь – +31…+33

      Кропивницький – +30…+32

      Черкаси – +30…+32

      Чернігів – +30…+32

      Суми – +30…+32

      Полтава – +30…+32

      Дніпро – +31…+33

      Запоріжжя – +31…+33

      Донецьк – +31…+33

      Луганськ – +30…+32

      Харків – +32…+34

      Київ – +30…+32

      Погода
      Прогноз погоди на понеділок, 24 червня, від Укргідрометцентру

      blog_ava
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      Теги: Новини України Спека в Україні Погода
      Джерело: 24 канал
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