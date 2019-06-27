Прогноз погоди на 28 червня: в Україні стане прохолодніше і подекуди дощитиме

Погода в Україні у п’ятницю, 28 червня, буде прохолоднішою, ніж у попередні дні, спека відступає. При цьому на Півночі та Сході литимуть дощі, очікуються грози, шквали та град.

Температура повітря в Україні в День Конституції в середньому становитиме +18+24 градуси. А на Півдні та Сході ще день затримається спека до +28+30 градусів, повідомила синоптик Наталка Діденко. При цьому буде вітряно.

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Дощі з нашої території витискатиме антициклон Vera, який розташований над Північним морем. Тому у п’ятницю опади слабшатимуть і припинятимуться, проте невеликі дощі місцями проходитимуть локально,

– написала синоптик у Facebook.

Погода у Києві буде свіжою, адже вдень очікується максимум +20+22 градуси. При цьому і в п’ятницю, і в наступні дні у столиці, ймовірно, дутиме рвучкий, часом сильний, вітер.

Прогноз погоди на п’ятницю, 28 червня, у містах України:

Ужгород – +21…+23

Львів – +19…+21

Івано-Франківськ – +20…+22

Тернопіль – +20…+22

Чернівці – +20…+22

Хмельницький – +20…+22

Луцьк – +21…+23

Рівне – +20…+22

Житомир – +20…+22

Вінниця – +20…+22

Одеса – +26…+28

Миколаїв – +26…+28

Херсон – +26…+28

Сімферополь – +26…+28

Кропивницький – +21…+23

Черкаси – +20…+22

Чернігів – +19…+21

Суми – +19…+21

Полтава – +20…+22

Дніпро – +21…+23

Запоріжжя – +26…+28

Донецьк – +26…+28

Луганськ – +26…+28

Харків – +26…+28

Київ – +19…+21

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Прогноз погоди на 28 червня від Укргідрометцентру