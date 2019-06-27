Прогноз погоди на 28 червня: в Україні стане прохолодніше і подекуди дощитиме
Погода в Україні у п’ятницю, 28 червня, буде прохолоднішою, ніж у попередні дні, спека відступає. При цьому на Півночі та Сході литимуть дощі, очікуються грози, шквали та град.
Температура повітря в Україні в День Конституції в середньому становитиме +18+24 градуси. А на Півдні та Сході ще день затримається спека до +28+30 градусів, повідомила синоптик Наталка Діденко. При цьому буде вітряно.
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Дощі з нашої території витискатиме антициклон Vera, який розташований над Північним морем. Тому у п’ятницю опади слабшатимуть і припинятимуться, проте невеликі дощі місцями проходитимуть локально,
– написала синоптик у Facebook.
Погода у Києві буде свіжою, адже вдень очікується максимум +20+22 градуси. При цьому і в п’ятницю, і в наступні дні у столиці, ймовірно, дутиме рвучкий, часом сильний, вітер.
Прогноз погоди на п’ятницю, 28 червня, у містах України:
Ужгород – +21…+23
Львів – +19…+21
Івано-Франківськ – +20…+22
Тернопіль – +20…+22
Чернівці – +20…+22
Хмельницький – +20…+22
Луцьк – +21…+23
Рівне – +20…+22
Житомир – +20…+22
Вінниця – +20…+22
Одеса – +26…+28
Миколаїв – +26…+28
Херсон – +26…+28
Сімферополь – +26…+28
Кропивницький – +21…+23
Черкаси – +20…+22
Чернігів – +19…+21
Суми – +19…+21
Полтава – +20…+22
Дніпро – +21…+23
Запоріжжя – +26…+28
Донецьк – +26…+28
Луганськ – +26…+28
Харків – +26…+28
Київ – +19…+21
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