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      Прогноз погоди на 28 червня: в Україні стане прохолодніше і подекуди дощитиме

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      Погода 28 червня 2019 Україна - якою буде погода у четвер
      Прогноз погоди в Україні на 28 червня / Bustle.com

      Погода в Україні у п’ятницю, 28 червня, буде прохолоднішою, ніж у попередні дні, спека відступає. При цьому на Півночі та Сході литимуть дощі, очікуються грози, шквали та град.

      Температура повітря в Україні в День Конституції в середньому становитиме +18+24 градуси. А на Півдні та Сході ще день затримається спека до +28+30 градусів, повідомила синоптик Наталка Діденко. При цьому буде вітряно.

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      Дощі з нашої території витискатиме антициклон Vera, який розташований над Північним морем. Тому у п’ятницю опади слабшатимуть і припинятимуться, проте невеликі дощі місцями проходитимуть локально,
      – написала синоптик у Facebook.

      Погода у Києві буде свіжою, адже вдень очікується максимум +20+22 градуси. При цьому і в п’ятницю, і в наступні дні у столиці, ймовірно, дутиме рвучкий, часом сильний, вітер.

      Прогноз погоди на п’ятницю, 28 червня, у містах України:

      Ужгород – +21…+23

      Львів – +19…+21

      Івано-Франківськ – +20…+22

      Тернопіль – +20…+22

      Чернівці – +20…+22

      Хмельницький – +20…+22

      Луцьк – +21…+23

      Рівне – +20…+22

      Житомир – +20…+22

      Вінниця – +20…+22

      Одеса – +26…+28

      Миколаїв – +26…+28

      Херсон – +26…+28

      Сімферополь – +26…+28

      Кропивницький – +21…+23

      Черкаси – +20…+22

      Чернігів – +19…+21

      Суми – +19…+21

      Полтава – +20…+22

      Дніпро – +21…+23

      Запоріжжя – +26…+28

      Донецьк – +26…+28

      Луганськ – +26…+28

      Харків – +26…+28

      Київ – +19…+21

      Читайте також: В Європі – помаранчевий рівень небезпеки через спеку: синоптики обіцяють до +40 градусів

      Прогноз погоди в Україні на 28 червня День Конституції
      Прогноз погоди на 28 червня від Укргідрометцентру

      blog_ava
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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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