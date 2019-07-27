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      Прогноз погоди на 28 липня: Україну накриє шалена спека

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      Погода 28 липня 2019 Україна – якою буде погода у неділю
      Яким є прогноз погоди в Україні на 28 липня / Getty Images

      Погода в Україні у неділю, 28 липня, буде спекотною. На більшості української території – без опадів, натомість на заході дощитиме.

      Як зазначає синоптик Наталка Діденко, 28 липня температура підніметься до близько +30 градусів. Зокрема, на півдні очікують – +29 – +34 градуси, на Чернігівщині та Сумщині – +26 – +29 градусів, у решті областей – +26 – +32 градуси.

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      Щодо опадів, то дощів практично не буде. Щоправда, уздовж Карпат і у прикарпатських областях є можливими локальні вологі грозові осередки. За інформацією Українського гідрометцентру, дощитиме на Закарпатті, Прикарпатті, Буковині та Волині, а також у Львівській і Рівненській областях.

      Прогноз погоди на неділю, 28 липня, у містах України:

      Ужгород – +29…+31

      Львів – +30…+32

      Івано-Франківськ – +29…+31

      Тернопіль – +30…+32

      Чернівці – +31…+33

      Хмельницький – +29…+31

      Луцьк – +29…+31

      Рівне – +29…+31

      Житомир – +30…+32

      Вінниця – +30…+32

      Одеса – +30…+32

      Миколаїв – +32…+34

      Херсон – +32…+34

      Сімферополь – +30…+32

      Кропивницький – +30…+32

      Черкаси – +30…+32

      Чернігів – +30…+32

      Суми – +28…+30

      Полтава – +29…+31

      Дніпро – +30…+32

      Запоріжжя – +31…+33

      Донецьк – +29…+31

      Луганськ – +28…+30

      Харків – +29…+31

      Київ – +29…+31

      У неділю вітер дутиме у східному напрямку, а швидкість його становитиме 5 – 10 метрів за секунду.

      Щодо Києва, то в неділю у столиці прогнозують сонячну, суху та спекотну погоду. Стовпчики термометрів тут піднімуться до +28 – +31 градуса.

      Погода, Негода, спека, Україна
      Прогноз погоди на 28 липня від Укргідрометцентру 

      blog_ava
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      Теги: Новини України Спека в Україні Негода в Україні Погода
      Джерело: 24 канал
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