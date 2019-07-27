Прогноз погоди на 28 липня: Україну накриє шалена спека
Погода в Україні у неділю, 28 липня, буде спекотною. На більшості української території – без опадів, натомість на заході дощитиме.
Як зазначає синоптик Наталка Діденко, 28 липня температура підніметься до близько +30 градусів. Зокрема, на півдні очікують – +29 – +34 градуси, на Чернігівщині та Сумщині – +26 – +29 градусів, у решті областей – +26 – +32 градуси.
Зверніть увагу! Злива перетворила Рівне на озеро: фото та відео потужної негоди
Щодо опадів, то дощів практично не буде. Щоправда, уздовж Карпат і у прикарпатських областях є можливими локальні вологі грозові осередки. За інформацією Українського гідрометцентру, дощитиме на Закарпатті, Прикарпатті, Буковині та Волині, а також у Львівській і Рівненській областях.
Прогноз погоди на неділю, 28 липня, у містах України:
Ужгород – +29…+31
Львів – +30…+32
Івано-Франківськ – +29…+31
Тернопіль – +30…+32
Чернівці – +31…+33
Хмельницький – +29…+31
Луцьк – +29…+31
Рівне – +29…+31
Житомир – +30…+32
Вінниця – +30…+32
Одеса – +30…+32
Миколаїв – +32…+34
Херсон – +32…+34
Сімферополь – +30…+32
Кропивницький – +30…+32
Черкаси – +30…+32
Чернігів – +30…+32
Суми – +28…+30
Полтава – +29…+31
Дніпро – +30…+32
Запоріжжя – +31…+33
Донецьк – +29…+31
Луганськ – +28…+30
Харків – +29…+31
Київ – +29…+31
У неділю вітер дутиме у східному напрямку, а швидкість його становитиме 5 – 10 метрів за секунду.
Щодо Києва, то в неділю у столиці прогнозують сонячну, суху та спекотну погоду. Стовпчики термометрів тут піднімуться до +28 – +31 градуса.
Прогноз погоди на 28 липня від Укргідрометцентру