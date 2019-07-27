Прогноз погоди на 28 липня: Україну накриє шалена спека

Погода в Україні у неділю, 28 липня, буде спекотною. На більшості української території – без опадів, натомість на заході дощитиме.

Як зазначає синоптик Наталка Діденко, 28 липня температура підніметься до близько +30 градусів. Зокрема, на півдні очікують – +29 – +34 градуси, на Чернігівщині та Сумщині – +26 – +29 градусів, у решті областей – +26 – +32 градуси.

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Щодо опадів, то дощів практично не буде. Щоправда, уздовж Карпат і у прикарпатських областях є можливими локальні вологі грозові осередки. За інформацією Українського гідрометцентру, дощитиме на Закарпатті, Прикарпатті, Буковині та Волині, а також у Львівській і Рівненській областях.

Прогноз погоди на неділю, 28 липня, у містах України:

Ужгород – +29…+31

Львів – +30…+32

Івано-Франківськ – +29…+31

Тернопіль – +30…+32

Чернівці – +31…+33

Хмельницький – +29…+31

Луцьк – +29…+31

Рівне – +29…+31

Житомир – +30…+32

Вінниця – +30…+32

Одеса – +30…+32

Миколаїв – +32…+34

Херсон – +32…+34

Сімферополь – +30…+32

Кропивницький – +30…+32

Черкаси – +30…+32

Чернігів – +30…+32

Суми – +28…+30

Полтава – +29…+31

Дніпро – +30…+32

Запоріжжя – +31…+33

Донецьк – +29…+31

Луганськ – +28…+30

Харків – +29…+31

Київ – +29…+31

У неділю вітер дутиме у східному напрямку, а швидкість його становитиме 5 – 10 метрів за секунду.

Щодо Києва, то в неділю у столиці прогнозують сонячну, суху та спекотну погоду. Стовпчики термометрів тут піднімуться до +28 – +31 градуса.



Прогноз погоди на 28 липня від Укргідрометцентру